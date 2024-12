Operação Overclean desarticula grupo que fraudava licitações

Fazenda Há 2 horas Vencedores da segunda edição do Projeto Escola Íntegra recebem premiação O incentivo à cultura da integridade e o combate à corrupção foram destaque, na segunda-feira (9/12), na entrega dos prêmios da segunda edição do C...

Fazenda Há 3 horas Operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos mira grupo empresarial que sonegou mais de R$ 23 milhões em ICMS Foi deflagrada, nesta terça-feira (10/12), a Operação LED SCAM do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Rio Grande do Sul...