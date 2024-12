UniFECAF realiza evento que reúne líderes de 400 polos

No último dia 6, o novo campus da UniFECAF, localizado no centro de Taboão da Serra, recebeu o 4º UniFECAF Day. Supervisores e gerentes dos polos de diversas regiões do Brasil participaram do evento, que teve como foco o aprendizado e troca de experiências.

Desde sua primeira edição, o UniFECAF Day tem passado por diferentes formatos e espaços. O encontro inicial foi realizado no hall do segundo campus da instituição. A segunda edição ocorreu no auditório da sede, enquanto a terceira foi realizada no Edifício Itália, em São Paulo. Este ano, o evento foi realizado no campus conceito da UniFECAF.

A programação começou às 8h com um café da manhã. Após o credenciamento, os participantes foram recebidos pela equipe de marketing, responsável pela organização. A abertura foi conduzida pela influencer Carol Siqueira, que convidou os fundadores da UniFECAF, Joel Garcia e Sandra Oliveira para compartilhar a história e evolução da instituição.

O CEO Marcel Gama apresentou os resultados atuais e abordou as ações que posicionam a UniFECAF no cenário educacional. Em seguida, Samira Fortunato, pró-reitora, e Euvas Santos, procuradora institucional, realizaram um workshop sobre estratégias no ensino a distância, destacando o papel dos polos no suporte ao aluno.

As atividades incluíram quizzes interativos, palestras e workshops. Marcelo Fillipe, líder de design, discutiu a construção de marcas e a importância do branding, enquanto Tiago Gaeta, líder de campanhas digitais, abordou estratégias de anúncios e métricas. Tayro Toledo, head de Marketing, complementou com insights sobre o tema.

Após o intervalo para o almoço, a programação foi retomada com uma palestra de Bernardo Knabben, presidente da ABPolos. Ele discutiu estratégias de captação de alunos e os diferenciais necessários para uma instituição de ensino se destacar.

Paulo Perboni subiu ao palco para falar sobre vendas e metas, encerrando sua participação com o lançamento de um manual de marketing e vendas, entregue aos participantes como um recurso prático e estratégico.

A programação também contou com a apresentação das equipes internas da UniFECAF, que destacaram o trabalho realizado por setores como NEAD, Agiliza, Diplomas, RH, Financeiro, Marketing e Suporte Técnico.

MC Daniel, embaixador da UniFECAF, compartilhou sua trajetória de vida, enfatizando a importância da educação e participando de uma sessão de perguntas e respostas. Ele também realizou uma apresentação musical.

O evento foi encerrado com uma cerimônia de premiação que reconheceu os polos de maior desempenho. Após a entrega dos troféus e certificados, os participantes participaram de um happy hour, aproveitando um momento de descontração e networking.

O 4º UniFECAF Day reafirmou o compromisso da instituição com a educação e proporcionou um espaço para troca de ideias, integração e fortalecimento de laços com os polos de ensino.

O crescimento da Educação a Distância (EaD) no Brasil tem sido expressivo nos últimos anos, refletindo mudanças significativas no cenário do ensino superior. De acordo com dados de pesquisa do CRM Educacional, o número de polos de EaD no Brasil saltou de 15,4 mil para 46,6 mil, evidenciando um aumento substancial na oferta de cursos nesta modalidade. Esse avanço, que já vinha ocorrendo antes da pandemia, foi ainda mais acelerado pela crise sanitária, quando o ensino remoto se tornou uma alternativa necessária.

A UniFECAF tem expandido sua presença no mercado de ensino superior, oferecendo acesso ao ensino em diversas regiões do Brasil por meio de seus polos.

A instituição busca proporcionar uma formação que vá além do conteúdo acadêmico, focando no desenvolvimento de habilidades necessárias para o sucesso profissional. Sua missão é atender às demandas do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que estimula o pensamento crítico e a inovação.