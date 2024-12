Hoje é Dia: Tom Jobim, Catulo de Paula e Dia do Forró são destaques

Hoje, 8 de dezembro, completam-se 30 anos da partida de um dos maiores ícones da história da música brasileira. Foi em 8 de dezembro de 1994 que o Brasil perdeu Antônio Carlos Jobim. Responsável por sucessos como Garota de Ipanema e Águas de Março e com parcerias com Elis Regina e Frank Sinatra (além da icônica dobradinha com Vinicius de Moraes), Tom Jobim já foi tema de muitos conteúdos da EBC .

Em 2022, o Músicos e Músicas do Brasil ( da Rádio MEC FM ) fez uma edição especial sobre Tom Jobim. Na mesma ocasião, o Bossamoderna (da MEC AM ) também fez um programa dedicado a ele. Já em 2009, o De Lá Pra Cá ( TV Brasil ) fez um especial de três episódios sobre o gênio da Bossa Nova:

No mesmo tom, o dia 10 de dezembro é de memória ao cantor e compositor cearense Ermenegildo Evangelista de Souza, conhecido como Catulo de Paula. A morte dele completa 40 anos nesta data. Em 2024, o Acervo Origens veiculou uma de suas composições:

No dia 13, o nascimento de Tião Carreiro completa 90 anos. Ele foi um dos principais nomes da música sertaneja no Brasil. Junto com Pardinho, formou uma das duplas mais emblemáticas do gênero, popularizando o pagode de viola. Em 2014, o Brasil Rural (da Rádio Nacional ) entrevistou a filha do músico. Na ocasião, Alex Marli Dias, falou sobre a sua trajetória e relembrou curiosidades . Em 2018, foi o Fique Ligado ( TV Brasil ) que falou sobre o músico:

No dia 13, é celebrado o Dia Nacional do Forró. A data, que é uma homenagem ao nascimento do também icônico Luiz Gonzaga, foi tema de uma reportagem veiculada na Radioagência Nacional em 2022:

Outras datas comemorativas

Para além das homenagens a músicos, a semana tem outras datas comemorativas e de conscientização. Hoje, 8 de dezembro, é o Dia de Nossa Senhora da Conceição. Em algumas cidades do Brasil (como Belo Horizonte, Salvador e Recife) é feriado. A data que homenageia a santa foi tema de matéria da Radioagência Nacional em 2023:

Já o dia 10 tem duas datas que remetem a direitos: o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional dos Direitos Animais. A primeira data é uma celebração à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (que ocorreu em 1948). A segunda veio na esteira da primeira para enfatizar o respeito e proteção às espécies não humanas. Ambas foram destaques do Repórter Brasil , respectivamente, em 2020 e 2018:

Para fechar a semana, temos o Dia Nacional do Deficiente Visual em 13 de dezembro. A data, criada em 1961 pelo então presidente Jânio Quadros, destaca a importância da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência visual. Em 2015, o Programa Especial ( TV Brasil ) teve uma edição dedicada à data que homenageia pessoas que não enxergam ou têm baixa visão:

