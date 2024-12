Estado e setor de vitivinicultura participarão da Indusfood, feira de alimentos e bebidas na Índia, em janeiro

Um dos resultados da missão liderada pelo vice-governador Gabriel Souza à Índia, em novembro deste ano, foi o interesse dos indianos pelo setor gaúcho de vitivinicultura. Para dar seguimento à possibilidade de negócios iniciada durante a viagem, foi realizada, na quinta-feira (5/12), uma reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), em Bento Gonçalves. O tema do encontro foi a participação de empresas gaúchas de vinho e suco de uva na Indusfood, feira de alimentos e bebidas que ocorre na Índia em janeiro de 2025.

Além de tratar sobre a presença no evento, os participantes discutiram como serão as rodadas de negociações internacionais para conectar as marcas gaúchas com os importadores, distribuidores e varejistas indianos do setor de alimentos e bebidas.

Durante as agendas em Nova Délhi, a participação do setor gaúcho de vitivinicultura no evento foi tema da agenda com o Conselho de Promoção Comercial da Índia (TPCI). Essa é a principal organização de promoção de comércio e investimento do país, reconhecida e apoiada pelo Departamento de Comércio do Governo da Índia. Também estão sendo estudadas as presenças das indústrias da maçã e do azeite de oliva na Indusfood, devido ao interesse demonstrado pelos indianos nesses produtos durante a missão ao país.

O vice-governador Gabriel Souza reforçou a importância de apresentar os produtos gaúchos a diferentes investidores indianos. “Mostramos as nossas potencialidades em diferentes setores aos empresários na Índia e agora já começamos a ter resultados concretos da nossa primeira missão ao país asiático. A presença do setor da viticultura na feira em janeiro certamente fortalecerá essa aproximação entre o Rio Grande do Sul e o mercado indiano”, ressaltou Gabriel.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que as missões internacionais têm o objetivo de abrir mercados para os produtos gaúchos. “Nessas ocasiões, temos a oportunidade de falar diretamente com parceiros comerciais e potenciais investidores, além de conhecer in loco iniciativas que podem ser replicadas no Rio Grande do Sul. Os diálogos estabelecidos nessas viagens refletem positivamente por muito tempo”, concluiu Polo.

A Sedec foi representada na reunião na Serra gaúcha pelo diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Sebastian Watenberg. "Este evento é uma oportunidade de estabelecer parcerias estratégicas não só com indianos, que têm uma das economias que mais crescem no mundo, mas com representantes do mundo todo que estarão presentes na feira", disse Watenberg. Ele estava acompanhado pela assessora especial do programa Exporta-RS, Olga Biffi.

O presidente da Uvibra, Daniel Panizzi, e o gerente de marketing internacional do Consevitis-RS, Rafael Romagna, também participaram do encontro.

Indusfood 2025

A IndusFood 2025 acontece entre 8 e 10 de janeiro, em Nova Delhi, e reúne produtores, distribuidores e inovadores do setor de alimentos e bebidas. Além de uma feira com mais de 1800 expositores, o evento terá palestras e workshops que discutirão mercado, inovação e sustentabilidade no setor. Durante a IndusFood, o governo gaúcho pretende convidar os indianos para visitar a Wine South America 2025, feira de negócios do vinho, de 6 a 8 de maio, em Bento Gonçalves.