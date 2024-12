Leite participa de formatura de sargentos e entrega de novas viaturas para os bombeiros militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) encerra 2024 com duas importantes notícias. Nesta sexta-feira (6/12), com a presença do governador Eduardo Leite, foram formados 295 sargentos, que atuarão em diversos municípios do Estado. O curso de habilitação, com 602 horas-aula, ocorreu na modalidade híbrida (com aulas à distância e presenciais).

Além disso,com um investimento de mais de R$ 35 milhões, foram entregues 36 viaturas – entre caminhões, camionetes e viaturas leves – para os municípios de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Pelotas, Osório, Itaqui, Erechim, Bento Gonçalves, São Jerônimo, Veranópolis, Gramado, Santo Antônio da Patrulha, Caçapava, Nova Santa Rita, São Borja, Encruzilhada do Sul, Dois Irmãos, Carazinho, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canguçu, Alvorada e Frederico Westphalen.

Durante a solenidade de formatura e da entrega, realizada no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, Leite destacou que a promoção dos servidores e o investimento em mais viaturas garante melhores serviços e uma pronta resposta dos bombeiros às necessidades da população.

"Investimentos desse tipo salvam vidas. Além das 36 viaturas modernas para renovar e fortalecer a frota do Corpo de Bombeiros, em um investimento de mais de R$ 35 milhões, estamos atuando fortemente para qualificar o quadro de pessoal. Nosso governo acredita em equipar e valorizar as forças de segurança. Estamos fortalecendo as carreiras das forças de segurança, aprovando reajustes salariais, garantindo novos concursos e planejando futuras formações. A valorização dos nossos profissionais é essencial para mantermos um Estado forte e preparado", afirmou Leite.

Investimento de mais de R$ 35 milhões possibilitou entrega de 36 viaturas -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Os recursos para a compra das viaturas que atenderão aos 22 municípios foram oriundas de emenda parlamentar, do Fundo Estadual da Segurança Pública (Fesp), do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar (Funrebom) e do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). Ao todo, são 16 auto bomba tanque (ABT), um auto tanque, um caminhão abastecedor, um auto resgate, três veículos leves e cinco veículos 4x4.

Para o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, o CBMRS é reconhecido por sua excelência, e tanto a promoção quanto a aquisição de novas viaturas irá aprimorar ainda mais o trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente. “A cada novo investimento aumenta o compromisso do Estado com a segurança dos cidadãos. Cerimônias como esta reforçam que novos equipamentos são importantes, mas a qualificação de homens e mulheres também é essencial, pois eles representam a maior riqueza da corporação. Enquanto todos fogem do perigo, o bombeiro militar corre em direção ao perigo para salvar vidas”, disse Caron.

Na ocasião, também estiveram presentes prefeitos contemplados nas entregas, deputados estaduais, secretários de Estado, o reitor do Campus da Ulbra Canoas, Adriano Chiarani da Silva,e representantes do Comando Militar do Sul e do Quinto Comando Aéreo Regional.