Calendário do IPVA 2025 é Anunciado com Descontos e Parcelamento

Veículo terão que pagar o IPVA a partir do dia 11 (Foto: Diones Roberto Becker)

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) anunciou, nesta terça-feira (3), o calendário e os descontos do IPVA 2025, com novidades que incluem parcelamento em até seis vezes e a possibilidade de desconto na antecipação do pagamento. O tributo poderá ser quitado a partir de 11 de dezembro, e quem pagar até 30 de dezembro terá 6% de desconto na antecipação, além de uma redução potencial de 10,63% devido à não variação da Unidade Padrão Fiscal (UPF/RS), que deve ter um aumento de 4,63%.

Proprietários de veículos com descontos adicionais também podem aproveitar os benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, que, juntos, somam R$ 315 milhões de deduções, um aumento significativo em relação a 2024.

O Bom Motorista, que premia condutores sem multas, abrange 42% da frota tributável, totalizando R$ 233 milhões em descontos, um aumento de 4,95% em relação ao ano passado. Já o Bom Cidadão, destinado a proprietários que participam do programa Nota Fiscal Gaúcha e inserem o CPF nas notas fiscais, atingiu R$ 82 milhões em descontos, um crescimento de 28% em relação a 2024. O programa também se expandiu, beneficiando 37% da frota tributável.

Com a soma dos descontos antecipados e os benefícios dos programas, os contribuintes poderão obter uma redução de até 28,13% no valor total do IPVA, uma economia significativa para os proprietários de veículos.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, destacou o crescimento do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que tem aumentado o número de beneficiados. Em 2024, 644 mil veículos obtiveram o desconto máximo do Bom Cidadão, enquanto em 2025 o número saltou para 853 mil, representando um aumento de 32%.

A expectativa de arrecadação bruta do IPVA 2025 é de R$ 5,6 bilhões, com 50% destinado ao Estado e 50% aos municípios. Estima-se que o pagamento antecipado, até 30 de dezembro, deve arrecadar cerca de R$ 1,7 bilhão.

Além dos descontos por antecipação, os contribuintes também terão outras possibilidades de redução. Quem pagar até 31 de janeiro terá 6% de desconto, até 28 de fevereiro a redução será de 3%, e até 31 de março de 1%. Após o vencimento de março, não haverá descontos de antecipação, mas os descontos do Bom Motorista e Bom Cidadão ainda estarão disponíveis.