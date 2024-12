Câncer Infantil: hospital ITACI promove atividades socioculturais em dezembro

O Instituto de Tratamento do Câncer Infantojuvenil (ITACI), um hospital público que oferece tratamento a crianças e adolescentes, portadores de câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos, vinda de vários lugares do Brasil, irá promover ações socioculturais e educativas para seus pacientes.

Por meio do incentivo do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), eles contarão com sessões de cinema, com filmes como Pinóquio e Toy Story 4; apresentações de teatro, como a peça Um Natal Congelante; e a tela interativa, que vai apresentar, entre outros, o museu Pinacoteca, de São Paulo, e um jogo da memória de formas de artes.

"Todas essas ações contribuem para o desenvolvimento dos pacientes, sejam eles crianças ou adolescentes. Além disso, especialmente nessa época de Natal, é importante proporcionar momentos de alegria e de esperança, permitindo a criação de memórias felizes, mesmo em meio ao desafio da doença", diz Liliane Moraes, Coordenadora da Fundação Criança - ITACI.

Programação

Oficina de Arte e Leitura

19/12 – 9h às 11h - Cartão pop-up natalino

Tela interativa

Por meio de um touch screen, pacientes em consultas e até mesmo aqueles que estão internados e não podem deixar o hospital, podem viajar por museus, como o Louvre, e se entreterem com jogos de memória, quebra cabeça, quizz, tudo relacionado à cultura.

10/12

9h às 12h - Jogo da memória em formas de artes

17/12

9h às 12h - Museu Pinacoteca + Quebra-cabeça de Câmera Fotográfica

Cinema Itaci

É um espaço construído em 2019 para possibilitar a realização das atividades. A sala conta com 37 poltronas, sendo duas delas acessíveis. Já a tela é retrátil e automática, com projetor de última geração, receiver, blue ray, subwoofer e som com distribuição 5.1 para tornar essa experiência ainda mais especial.

Sessões

06/12

10h - Rio 2

13h - Malévola





12/12

10h – Procurando Dory

13h – Madagascar 2





13/12

10h – Viva a Vida é Uma Festa

13h – Os Incríveis





19/12

10h – Toy Story 4

13h – Alice no País das Maravilhas





20/12

10h - Pets

13h – Pinóquio





Teatro

Sessões

09/12

9h - Um Natal Congelante





16/12

9h - Era uma vez...Noel

Sobre o Instituto de Tratamento do Câncer Infantojuvenil (ITACI)

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o ITACI é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002 e oferece tratamento a crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos. Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou em seu ambulatório, em 2023, mais de 28 mil consultas médicas e multiprofissionais, cerca de 5 mil sessões de quimioterapia e 20 transplantes, entre eles, autólogo, alogênico aparentado e alogênico não aparentado. Entre as especialidades atendidas, leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

