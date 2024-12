Projeto de educação fiscal da Secretaria da Fazenda encerra 2024 com mais de 8,5 mil alunos impactados

Alunos de escolas municipais de Roca Sales lotaram o espaço para acompanhar as dinâmicas e as palestras da iniciativa -Foto: Ascom Sefaz

A Sociedade Recreativa e Cultural Roca-Salense foi o palco da última apresentação de 2024 do projeto de educação fiscal Sapiência e Enrolado, realizada nesta quinta-feira (5/12). Alunos de escolas municipais de Roca Sales, no Vale do Taquari, lotaram o espaço para acompanhar as dinâmicas e as palestras da iniciativa, que busca desenvolver noções de educação fiscal e consciência coletiva nas crianças. O trabalho é coordenado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Divisão de Relacionamento com Cidadãos e Municípios (DRCM) da Receita Estadual e do Programa de Educação Fiscal.

A ideia surgiu a partir do desejo das equipes de estimularem a reflexão sobre o papel dos impostos e sobre atitudes de cidadania que fazem a diferença na sociedade. A partir daí, o cantor, compositor, escritor e filósofo Rodrigo Munari escreveu um livro chamadoSapiência e Enrolado. Na obra, o Rio Precioso conta a história de dois povoados que foram se constituindo nas suas margens. No povoado Sapiência, as pessoas entendem a importância dos tributos e vivem em harmonia, com justiça e acesso a serviços. Em Enrolado, há sonegação e uma vida com desequilíbrio e egoísmo.

O livro, distribuído nas bibliotecas escolares, deu origem a um clipe e a uma música, que está sendo apresentada aos estudantes de diferentes regiões do Estado. A palestra nada convencional convida os alunos a cantarem junto e a participarem do debate, construindo conceitos de empatia, respeito e cidadania por meio do estímulo à criatividade. Em Roca Sales, cidade profundamente afetada pelas últimas enchentes, a união para a reconstrução também foi um tema abordado.

“O legal dessas palestras é que elas sempre são diferentes umas das outras, pois vão sendo conduzidas a partir das falas dos estudantes. Eles se voluntariam, participam e se divertem, saindo daqui com conhecimento adquirido por meio do lazer e do protagonismo que é dado a eles”, conta a coordenadora do projeto, Tamara Dentee, que conversou com os alunos.

Assim como ocorreu em Roca Sales, todos os eventos estão recebendo também a participação do delegado da 13ª Delegacia da Receita Estadual, Marcelo Schmitz. Ele faz uma explicação direcionada aos estudantes sobre o Nota Fiscal Gaúcha (NFG), explicando por que o programa é um instrumento de exercício da cidadania e apresentando dez vantagens para quem faz a adesão.

Crianças e adolescentes mais felizes

Em sua primeira fase, o projeto Sapiência e Enrolado visitou 20 municípios gaúchos e distribuiu 10 mil livros para bibliotecas escolares. Mais de 6 mil crianças e adolescentes participaram das palestras musicadas.

Antes de ingressar nos eventos, os alunos responderam a um questionário sobre como estavam se sentindo. Após as apresentações, foram convidados a preencher os formulários novamente. O levantamento da DRCM apontou que 57% saíram mais felizes do que entraram, e outros 25% foram para casa querendo saber mais sobre o assunto. Menos de 20% avaliaram negativamente ou não responderam.

Na segunda fase, que está em andamento, a iniciativa pretende chegar a outras 50 cidades, distribuir 12,5 mil obras físicas e impactar mais de 15 mil estudantes presencialmente. Em 2024, 35 municípios receberam os eventos, somando 8,5 mil jovens – os demais serão contemplados ao longo de 2025.

As cidades foram selecionadas de acordo com critérios que buscam maior impacto social. Um deles é ser signatária do Programa de Integração Tributária (PIT) e ter mais de 100 estudantes matriculados na rede municipal. Prefeituras com baixa pontuação nas ações de educação fiscal e as que são referência no tema entraram na lista, que também considerou critérios de regionalização. Além disso, essa fase contempla ainda locais atingidos por eventos meteorológicos e busca ajudar na reconstrução das comunidades.