Processo seletivo de servidores temporários para o Executivo tem 56.259 inscrições homologadas

O processo seletivo simplificado de contratação de 2.052 servidores temporários para atuarem na Administração Direta do Poder Executivo do RS tem, após análise da banca examinadora, 56.259 inscrições homologadas, ou seja, aquelas em que os candidatos enviaram corretamente os documentos e os títulos solicitados. Ao todo, 86.276 pessoas demonstraram interesse no processo, mas 30.019 inscrições não foram finalizadas pela falta de documentação.

Devido ao grande número de interessados, mudanças no cronograma foram publicadas no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (4/12), incluindo a divulgação do resultado homologado da seleção, que foi alterado para 4 de fevereiro de 2025.

Lançado no início de novembro, o processo seletivo tem o objetivo de atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo, em vista do cenário de reconstrução do Estado. A contratação contempla um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e cinco cargos de Nível Superior.

A divulgação do resultado preliminar da prova de títulos e experiência profissional está programada para 27 de dezembro, enquanto o período para interposição de recursos contra as notas vai de 30 de dezembro a 6 de janeiro de 2025.

O resultado da prova de títulos e experiência profissional pós-recursos e a classificação preliminar serão divulgados em 24 de janeiro de 2025. O período para recurso contra a classificação preliminar ocorre entre 27 e 31 de janeiro.

Conforme definido em lei, a contratação dos selecionados tem prazo de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período. A SPGG, por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), coordena o processo e realiza a seleção para todos os órgãos do Poder Executivo. O Instituto AOCP, contratado pela administração estadual, prestará apoio na avaliação de títulos e de experiência profissional dos inscritos.