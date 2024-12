Invest RS inicia as atividades presenciais nesta quarta (4), em Porto Alegre

A Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, começou as atividades presenciais nesta quarta-feira (4/12), no escritório localizado no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Para celebrar o início dessa nova fase da agência, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, esteve no local para cumprimentar o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e equipe.

Recentemente, Polo e Prikladnicki estiveram juntos na missão oficial do governo do Estado à Àsia, onde a agência realizou suas primeiras atividades já em territórios estrangeiros, com agendas no Japão e na China, visando atração de investimentos.

Em visita ao espaço, o secretário e o presidente da Invest RS realizaram um balanço das principais demandas prospectadas na missão à Ásia, já localizando quais iniciativas devem prosperar para seguir com tratativas junto aos países asiáticos. Também conversaram sobre este início das atividades da agência, já com quadro de pessoal em atuação e sobre projeção e planejamento das ações para 2025.

“Foi um encontro muito produtivo, onde atualizamos os principais pontos de interesse para atração de investimentos para o Rio Grande do Sul que verificamos na missão à Ásia. Terminamos o ano com este grande avanço que é a implementação da agência de desenvolvimento, que surge também no mesmo momento do lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado. Tenho convicção que 2025 será de muitas realizações para a Invest RS e, neste sentido, trabalharemos com a Invest sempre juntos, visando alavancar a atração de investimentos para o Rio Grande do Sul”, avaliou Polo.

“A Invest RS existe para que deixe um legado de transformação para o Rio Grande do Sul. Temos um potencial imenso e iremos pensar grande, construindo alternativas com ousadia, ambição e responsabilidade”, disse Prikladnicki.

Sobre a agência

A Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração de investimentos e da promoção comercial, em cooperação com o poder público, entidades e sociedade.

Criada pela Lei 16.076/2023 como um Serviço Social Autônomo, a agência é uma entidade de direito privado que atua seguindo as regras e os padrões do mercado, da mesma forma que outras entidades similares no Brasil. O seu modelo permite aliar agilidade na tomada de decisão com flexibilidade em contratações e remunerações, além de proporcionar segurança em financiamentos.

Inspirada nos melhores exemplos de agências de desenvolvimento no mundo, a Invest RS é uma iniciativa para transformar a realidade econômica do Rio Grande do Sul, posicionando o Estado como um player competitivo no cenário internacional, impulsionando as empresas locais e melhorando o ambiente de negócios, para que ele se torne atrativo para novos investimentos.

As ações da Invest RS serão orientadas pelo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, priorizando os setores estratégicos para impulsionar o crescimento do Estado. A sua atuação está alinhada com a Sedec e demais órgãos responsáveis pelas políticas públicas de desenvolvimento.