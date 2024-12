Boulevard Shopping celebra o “Natal Divertido dos Ursos”

O “Natal Divertido dos Ursos” chega no Boulevard Shopping BH oferecendo atrações para todas as idades. Além de decoração temática, o shopping traz atividades gratuitas para crianças, sorteio e a promoção "Compre & Ganhe" para os clientes.

Até 31 de dezembro, quem fizer compras no Boulevard concorre ao sorteio de um BYD SongPlus híbrido. A cada R$ 550 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer, com direito a três números da sorte extras para compras realizadas nas lojas Sephora e Lança Perfume.

De 5 a 24 de dezembro, o shopping também realiza a promoção “Compre & Ganhe”, na qual os consumidores que acumularem R$ 550 em compras ganham, na hora, um Panettone Trufado Kopenhagen, sendo uma unidade por CPF, enquanto durar o estoque.

“Neste Natal vamos instigar os nossos clientes a descobrir cada detalhe da nossa decoração, que reserva muitas surpresas e diversão para toda a família. Além de um mix único de lojas para presentear quem amamos, teremos uma promoção que une um brinde imediato e a possibilidade de concorrer a um BYD híbrido", comenta Nadinne Matos, gerente de marketing do Boulevard Shopping.

Além disso, o Papai Noel estará disponível em um espaço para fotos até o dia 26 de dezembro. O "Cantinho do Noel" inclui um trono pet para que os "aumigos" também possam fazer parte desse momento.

Decoração natalina: Natal Divertido dos Ursos

Com as cores clássicas verde, vermelho e dourado, o shopping recebe uma árvore de Natal de mais de 12 metros de altura e conta com diversas atrações gratuitas e inéditas como: Tobogã Encantado que leva a criançada de um piso a outro; o Turbilhão de Cartinhas, onde o participante tenta pegar uma cartinha voando e concorre a brindes, localizado no piso 3; Oficina e Elevador de Cartinhas, local onde as crianças podem escrever suas cartas e enviar as cartinhas direto ao Papai Noel através de um elevador, e o Christmas Colors, um piso iluminado interativo, que desafia os participantes a seguirem as luzes e completar o jogo.



Além disso, o shopping também conta com cenários instagramáveis distribuídos em todos os seus pisos. Outro destaque da decoração é o Gira Gira do Noel, brinquedo dos parques de diversão que eleva as cadeiras. Os ingressos custam R$ 15,00 (PcDs, autistas e neurodiversos têm direito a meia-entrada. Acompanhante de PcD não paga entrada).



Serviço



Promoções

Sorteio do carro BYD SongPlus híbrido



Período: até 31 de dezembro



Sorteio do carro: 11 de janeiro de 2025



Resultado: 15 de janeiro de 2025



*A cada R$ 550 em compras, o cliente recebe um número da sorte para o sorteio, com direito a três números da sorte extras para compras realizadas nas lojas Sephora e Lança Perfume.

Compre & Ganhe



Período: 5 a 24 de dezembro



Lounge de Trocas: Piso 2, ao lado do Restaurante Porto Fino



*Juntando R$ 550 em compras, os clientes ganham um Panettone Trufado Kopenhagen, sendo uma unidade por CPF, enquanto durar o estoque.