Paulista Cultural celebra 133 anos da Avenida Paulista

A Paulista Cultural – iniciativa formada pela Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Instituto Moreira Salles- IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e Sesc Avenida Paulista – promoverá uma série de atividades especiais e gratuitas em homenagem aos 133 anos da Avenida Paulista no próximo domingo, 8 dezembro, das 10h às 17h.

Para incentivar a visita e o passeio pelos 2.700 metros da avenida, considerada o maior corredor cultural da capital paulista, a programação desta quarta edição do evento terá apresentações de dança performática, contação de histórias, aulas de dança, oficinas de arte, bonecos, fotografia e máscaras, intercambiadas entre cada uma das sete instituições, buscando oferecer novas perspectivas para o público desfrutar da avenida.

Além disso, nesta edição, os visitantes poderão retirar gratuitamente o “Passaporte Sou Paulista Cultural”, disponível na recepção das sete instituições a partir do dia 8 de dezembro, e válido para visitas ao longo do período das férias. A cada visita, os participantes poderão coletar um carimbo, registrando suas experiências culturais de forma interativa em cada endereço.

Inspirada no sucesso do Museum Mile de Nova York, a Paulista Cultural busca valorizar a diversidade cultural da tradicional avenida inaugurada em 8 de dezembro de 1891. Sua origem remonta a 2017, quando, em meio a um período de revitalização da Avenida Paulista, o MASP deu início à proposta, motivada pela inauguração de três novas instituições culturais: IMS Paulista, Japan House São Paulo e Sesc Avenida Paulista. Essa expansão foi vista como uma oportunidade para fortalecer a identidade artística da avenida, que já abrigava importantes centros como a Casa das Rosas, o Centro Cultural Fiesp, o Itaú Cultural e o MASP.

O primeiro evento da Paulista Cultural ocorreu em março de 2018, com uma programação marcada por apresentações de teatro, música, dança, literatura e artes visuais, atraindo mais de 40 mil pessoas. Em 2019, a iniciativa cresceu, alcançando 46500 participantes. Em 2020, a edição foi adiada devido à pandemia de Covid-19, mas a Paulista Cultural se adaptou ao transferir suas atividades para o ambiente virtual, criando um site para divulgar as programações e manter o diálogo com o público. Em 2021, o evento retornou no formato digital como Paulista Cultural #EmCasa, oferecendo cinco dias de atividades on-line. Nos anos seguintes, a iniciativa continuou a usar suas plataformas digitais para promover as instituições que a integram e manter a conexão com o público.

Serviço:



Paulista Cultural 2024



Quando: 8 de dezembro de 2024 (domingo)

Todas as atividades são gratuitas, assim como o acesso às instituições;

Para visitar as exposições do MASP, é necessário agendar antecipadamente no site.

Programação completa no site da Paulista Cultural.

Apresentação "Vivência da Dança do Dragão de Nagasaki"



Horário: apresentações às 14h e 17h

Local: Sesc Avenida Paulista Avenida Paulista, 119, São Paulo - SP (Estação Brigadeiro do Metrô)

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: livre

Sujeito a lotação do espaço

Gratuita

Oficina de arte urbana com Kleber Pagu



Horário: 10h30 e 14h - sessões independentes

Local: Instituto Moreira Salles- Paulista (térreo) - Avenida Paulista, 2424, São Paulo - SP (Estação Consolação do Metrô)

Duração: 2 horas cada encontro

Classificação indicativa: livre; menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelos responsáveis

Capacidade: 20 vagas por sessão

Gratuita

Aula aberta de dança "Casa das Rosas no Ritmo"



Horário: 11h e 15h

Local: Jardim do Museu Casa das Rosas - Avenida Paulista, 37, São Paulo - SP (Estação Brigadeiro do Metrô)

Duração: 1 hora cada aula

Classificação indicativa: livre

Sujeito à lotação do espaço

Gratuita

Contação de histórias "Histórias da Gaveta", com Cia. Teatro InComum



Horário: 14h

Local: Bulevar do Rádio, ao lado do Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, São Paulo - SP (Estação Brigadeiro do Metrô)

Duração: 1 hora

Classificação indicativa: livre

Sujeito à lotação do espaço

Gratuita

Oficina "Máscaras-manifesto: ocultar e revelar", com Gustavo Inafuku



Horário: 11h e 15h - sessões independentes

As senhas para participar ficam disponíveis para retirada na recepção 30 minutos antes da atividade.

Local: Japan House São Paulo - Avenida Paulista, 52, São Paulo - SP (Estação Brigadeiro do Metrô)

Duração: 2 horas cada encontro

Classificação indicativa: 15 anos

Capacidade: 20 vagas por encontro

Acessibilidade: interpretação em Libras e acessibilidade arquitetônica

Gratuita

Oficina de câmera escura "Paulista de Ponta Cabeça"



Horário: 10h

As senhas para participar ficam disponíveis para retirada 30 minutos antes da atividade

Local: Centro Cultural Fiesp - Avenida Paulista, 1313, São Paulo - SP (Estação Trianon-MASP do Metrô)

Duração: 2 horas

Classificação indicativa: 6 anos; menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelos responsáveis

Capacidade: 20 vagas

Acessibilidade: Libras

Gratuita

Oficina "A Linha de Cada Um", com Grupo Caixa de Imagem



Horário: 11h e 15h

Local: MASP - Avenida Paulista, 1.578, São Paulo - SP (Estação Trianon-MASP do Metrô)

Duração: 45 minutos

Classificação indicativa: livre

Capacidade: 20 vagas por sessão

Inscrições até 5/12 pelo site do MASP.

Durante o evento, a entrada no MASP será gratuita