Brasileiro conquista vaga na Kansas City Symphony

Entretenimento Há 53 segundos Paulista Cultural celebra 133 anos da Avenida Paulista A iniciativa promoverá intercâmbio de atividades gratuitas entre sete instituições culturais localizadas na Avenida mais famosa de São Paulo no dia...

Entretenimento Há 30 minutos Mostra do projeto CineOLHAR 2024 destaca criatividade de jovens em Uberlândia-MG Após as oficinas, chegou o momento das crianças e adolescentes, que participam do projeto, apresentarem o trabalho que desenvolveram