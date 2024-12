Com investimento de mais de R$ 420 mil, Estado conclui obras em duas escolas da região Noroeste

Entre as obras realizadas na João XXIII está a reforma do telhado, dos banheiros e dos vestiários do ginásio -Foto: Marcelo de Conti/SOP

O governo do Estado concluiu a reforma de duas escolas, em Campina das Missões e Três de Maio, municípios da região Noroeste. Juntas, a João XXIIII e a Senador Alberto Pasqualini receberam um investimento de R$ 420,6 mil e atendem a 459 alunos. A fiscalização foi realizada pela 17ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Rosa.

As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo vem realizando desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Isso, aliado à retomada da capacidade de investimentos do Estado, resultou em 323 obras concluídas em 295 escolas em 23 meses, para as quais foram destinados R$ 94,4 milhões.

Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, em Campina das Missões