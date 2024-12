TV Cultura lança o programa Ética Imortal na próxima sexta-feira, dia 06

A exibição do programa Ética Imortal será realizada na primeira madrugada de quinta para sexta-feira de cada mês, sempre no horário das 00h15, com Roberto Livianu, diretor-presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Procurador de Justiça Criminal em São Paulo como anfitrião, e apresentação da Joyce Ribeiro, jornalista da emissora.

Ética Imortal é um programa na TV Cultura, que será lançado na madrugada do dia 05 de dezembro, quinta-feira, para o dia 06 de dezembro, sexta-feira, às 00h15, em parceria com o Instituto Não Aceito Corrupção. O novo programa explora a essência da ética através das perspectivas dos imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL).

