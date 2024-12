Estado autoriza início das obras no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Lajeado

Muito aguardada pela comunidade, a reforma geral do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Lajeado, começará nos próximos dias. Na sexta-feira (29/11), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou o início dos trabalhos. Serão investidos R$ 2,6 milhões na recuperação da instituição, que foi muito atingida pela enchente de maio. A empresa tem cinco dias úteis para começar os serviços.

A reforma será realizada pela contratação simplificada, sistema lançado em março pelo governo do Estado que confere mais agilidade às manutenções das escolas. Nesse modelo, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). Não é preciso fazer uma licitação para cada reforma. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um “catálogo” à disposição da SOP, com prazos muito menores em relação aos processos anteriores. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

Atualmente, por meio da contratação simplificada, o governo estadual está investindo mais de R$ 34,6 milhões em 72 demandas em 67 escolas. As reformas fazem parte de uma recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo vem fazendo desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato.

Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, por meio da contratação simplificada e de outros processos já foram concluídas 321 obras em 23 meses em 293 escolas, para as quais foram destinados R$ 91,5 milhões.

Na Castelo Branco, entre os trabalhos que serão realizados estão pintura; substituição de janelas, portas, luminárias e vidros danificados; recuperação de paredes, pisos e telhado; desobstrução de tubulações; troca da caixa d’água; limpeza e reconstrução do piso do pátio externo; e manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias.

“Não é qualquer escola que tem um apelido, indicador subjetivo do quanto a Castelinho é amada e integrada à dinâmica da comunidade. Além disso, seu prédio histórico transfere memórias de geração para geração. Por tudo isso, o início das obras é motivo de ainda mais alegria”, comemora a titular da SOP, Izabel Matte, que em outubro foi pessoalmente conhecer a situação do prédio.

A reforma será realizada pela Cetus Construtora, com fiscalização da 3ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Estrela. O prazo de conclusão é de 360 dias. Com 985 alunos, a escola fica na rua Bento Gonçalves, 291, no bairro Centro.