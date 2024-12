Em Guaíba, Leite e Alckmin prestigiam entrega do projeto de sustentabilidade BioCMPC

O governador Eduardo Leite recepcionou, nesta segunda-feira (2/12), na unidade Guaíba da CMPC, o vice-presidente Geraldo Alckmin para a solenidade de entrega oficial do BioCMPCpela empresa. Considerada a maior ação privada de sustentabilidade da história do Rio Grande do Sul, o projeto contempla 31 iniciativas de controle e gestão ambiental, além de ações de modernização operacional da indústria de celulose. Ao todo, o investimento da CMPC é de R$ 2,75 bilhões.

"Celebramos essa ação como mais uma mostra de renovação do compromissoda CMPC não só com a sustentabilidade, mas da confiança da empresa no Rio Grande do Sul. Nós respondemos, como Estado, com os nossos investimentos nas mais diversas áreas, desde a melhoria das estradas, passando pela modernização da legislação sobre plantações de florestas até a dragagem de hidrovias para melhorias logísticas, para que o empreendedorismo seja sempre melhor acolhido no Rio Grande do Sul", afirmou Leite.

O governador salientou que o Estado investe para que o empreendedorismo seja sempre melhor acolhido no RS -Foto: Mauro Nascimento/Secom

As autoridades foram recepcionadas pelo presidente do Conselho das Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, pelo CEO do grupo, Francisco Ruiz-Tagle, e pelo diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda.

"Importantíssimo investimento, que mostra confiança no Brasil, gera emprego, renda, produção, e promove o desenvolvimento", avaliou Alckmin.

“O BioCMPC foi um projeto ao qual dedicamos muitos esforços e muito carinho. Graças aos nossos incansáveis colaboradores, conseguimos finalizar um projeto que é uma referência em sustentabilidade e consolida a unidade de Guaíba como uma das mais sustentáveis do Brasil”, celebrou Gazitúa.

Durante o evento, Leite, Alckmin e as demais autoridades realizaram o ato de desligamento simbólico da caldeira à carvão da unidade, que representa etapa importante da conclusão do BioCMPC e uma redução de 60% no volume de emissões de gases de efeito estufa.

Leite, Alckmin e demais autoridades realizaram o ato de desligamento simbólico da caldeira à carvão da unidade -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“O projeto não só trouxe modernização e eficiência operacional para a fábrica como também nos permitiu devolver ao povo gaúcho a maravilhosa acolhida que tivemos, gerando valor compartilhado para a comunidade em que estamos inseridos. Por esse prisma, buscamos fazer a diferença, de forma que os recursos que investimos pudessem permanecer no bairro, na cidade e no Estado do Rio Grande do Sul. O BioCMPC representa tudo isso”, concluiu Ruiz-Tagle.

“O projeto BioCMPC representa a integração de inovação, sustentabilidade e geração de empregos, com mais de 3,5 mil postos criados durante as obras. Essa iniciativa é um exemplo de que o setor privado aliado às políticas públicas pode transformar realidades. O investimento também reforça que o RS é um ambiente saudável de negócios, sendo produtivo, competitivo e sustentável”, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.



Maior investimento privado da história do RS

Ao longo da solenidade, também foram mencionados os futuros investimentos da companhia no Estado, em especial o Projeto Natureza CMPC. Em abril deste ano, foram anunciados R$ 24 bilhões, valor que representa o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul.

Em agosto, foi constituído o Comitê de Governança do Projeto Natureza, com reunião mensais, para garantir a sinergia entre o governo e as equipes da empresa, com objetivo de assegurar o cumprimento das exigências para uma ação desse porte e a eliminação de gargalos de infraestrutura rodoviária e portuária.

Na solenidade, o vice-presidente Alckmin prometeu o empenho do governo federal para destravar a renovação da delegação do terreno da União ao Estado no Porto de Rio Grande, o que permitirá ao governo gaúcho dar andamento na concessão à CMPC, para que a empresa possa avançar na implantação do Projeto Natureza.