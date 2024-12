Temperatura elevada leva cidade do Rio ao Nível de Calor 2

A cidade do Rio de Janeiro entrou no Nível de Calor 2 (NC2), às 09h20 desta segunda-feira (2). Esta etapa é a segunda de cinco níveis e se caracteriza, segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, “pela previsão ou registro de índices de calor tanto em temperatura, como na umidade, entre 36ºC e 40ºC, por um período de um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais”.

Por causa das áreas de instabilidade, associadas à aproximação de uma frente fria, a previsão para hoje é temperatura máxima de 40°C. De acordo com o Sistema Alerta Rio, as condições meteorológicas devem continuar neste patamar ao longo do dia. Já amanhã (3) e na quarta-feira, a previsão é de declínio das temperaturas em decorrência da passagem desta frente fria.

O monitoramento das condições de tempo permanece sendo realizado pelo Sistema Alerta Rio e qualquer atualização será publicada nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações.

Para esta situação de intenso calor, a Prefeitura do Rio recomendou, que mesmo sem ter sede, a população aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar. Além disso, consuma alimentos leves, como frutas e saladas; use roupas leves e frescas; evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar, porque pode provocar desidratação.

A exposição direta ao sol deve ser evitada, principalmente, entre 10h e 16h. Quanto aos pets, é preciso evitar os passeios na mesma faixa de horário e é necessário checar também a temperatura do solo. “Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental”, completou.

A prefeitura sugeriu ainda que a população acesse as redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde para se informar sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro. É muito importante também, não deixar de tomar medicamentos de rotina, uma vez que o calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca. “Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede”, acrescentou.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio esclareceu, no entanto, que “o nível de calor não altera os estágios operacionais da cidade" e que o Rio está no Estágio 1.