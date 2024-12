Prefeito do Porto conclui visita a SC e sugere sinergia em tecnologia e geração de talentos

Foto: Filipe Scotti / FIESC

Antes de embarcar em um voo direto para Lisboa saindo do Floripa Airport, na noite de sexta-feira, 29, o presidente da Câmara Municipal do Porto (cargo equivalente ao de prefeito), Rui Moreira, avaliou a visita oficial de quatro dias a Santa Catarina, a convite do governador Jorginho Mello, que o recebeu na quarta-feira, 27. O líder português reforçou investimentos na evolução tecnológica, na sustentabilidade ambiental e na retenção de talentos para um futuro com mais riqueza e qualidade de vida.

Rui Moreira comentou que a força da indústria e a cultura de empreendedorismo inerente ao Estado são pontos em comum com o Porto e a região Norte de Portugal. “Temos esta capacidade industrial e empreendedora, e estamos a avançar para caminhos diferentes. Temos que ser capazes de buscar a ciência e a tecnologia, que irão mudar o planeta. Não podemos esperar que sejam apenas as mega empresas, as grandes multinacionais. Nós temos que ser capazes também de intervir ao nosso nível, mais médio, e portanto aquilo que eu vi aqui em Santa Catarina me impressionou muito”, destacou o prefeito do Porto.

Em três dias de agenda oficial, Rui Moreira visitou lugares históricos, como o Palácio Cruz e Sousa e a Ponte Hercílio Luz, as cidades de Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, e se reuniu com representantes de comércio, indústria, turismo e de parques tecnológicos do Estado. Uma indústria exportadora e uma empresa de biotecnologia avançada fizeram parte do itinerário.

A agenda foi organizada pela Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos.O secretário, Paulo Bornhausen, acompanhou as visitas e reforçou que Santa Catarina tem portas abertas para a aproximação com o Porto em comércio, indústria, negócios, cultura, turismo e tecnologia.

“Esperamos que esta visita crie laços mais fortes com a região do Porto, para que nós possamos fazer uma junção de novos empreendimentos, de novas ações de turismo, indústria, aproximar de vez aquilo que a história já nos trouxe. O que já temos é uma ligação umbilical entre Portugal e Brasil, mas que nós precisamos cultivar para que isso se transforme e venha a ser um ganho para as duas partes, principalmente para as pessoas que vivem tanto em Portugal como aqui em Santa Catarina”, declarou Bornhausen.

Prefeito do Porto sinalizou conexões possíveis

O prefeito do Porto, Rui Moreira, também avaliou demandas de desenvolvimento semelhantes entre as duas regiões para um futuro promissor e sugeriu sinergias possíveis.

“É muito interessante perceber que muitos dos desafios que aqui encontramos são iguais aos nossos. É como a questão do ambiente e da sustentabilidade, com o hidrogênio verde, a recuperação de paisagens naturais, e a questão da atração de talentos, que nos aflige muito. Formamos em Portugal cientistas, pessoas com alto nível de preparação, que estão nas melhores universidades e empresas do mundo. Vale a pena, mas, ao mesmo tempo, é um desperdício não sermos capazes de os concentrar dentro dos nossos territórios. Temos esta possibilidade com o Brasil e com Santa Catarina, de criar aqui um conjunto de sinergias, porque temos a língua e muita tradição de empreendedorismo.”

Entre os pleitos discutidos pelas entidades que encontraram o prefeito do Porto, destacou-se a defesa de um voo direto entre Florianópolis e a cidade portuguesa, a fim de gerar uma frequência que viabilize negócios entre ambas as regiões. Em setembro de 2024, a companhia TAP começou a operar a primeira rota internacional sem escalas entre Santa Catarina e o continente europeu, entre Florianópolis e Lisboa. O Governo do Estado intensifica a divulgação do Estado na mídia de Portugal, como estímulo à demanda por Santa Catarina.

