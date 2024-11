Filme celebra trajetória do teatro em Trindade com lançamento nesta sexta-feira

O filme Teatro e Cultura, um Olhar Sobre Trindade será lançado nesta sexta-feira (29/11), às 19 horas, no auditório do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), em Trindade-GO. A produção, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio da Secretaria de Cultura e do Governo de Goiás, apresenta a rica história das artes cênicas na cidade. A entrada para o evento será gratuita, oferecendo à comunidade local uma oportunidade única de explorar suas raízes culturais.

O docudrama, dirigido por Rony Guilherme Deus e produzido por Ivone Cruz, combina elementos de dramatização com depoimentos de figuras importantes do teatro local. As cenas foram gravadas em locais simbólicos de Trindade, que refletem décadas de produção teatral, com destaque para a atuação do Grupo Teatral Desencanto, uma das companhias mais representativas da região.

Uma jornada de emoção e memória

Ivone Cruz, que atuou como produtora executiva e atriz no projeto, descreveu o processo de criação como transformador. “Desde o início, houve uma ansiedade natural, mas tudo foi conduzido com muita delicadeza e atenção aos detalhes. Revisitar lugares e reencontrar pessoas que marcaram minha trajetória foi emocionante”, afirmou. Para Ivone, o filme transcende a função de um registro histórico, representando também um resgate afetivo e cultural.

O roteiro, inspirado na dissertação de mestrado da produtora, traça um panorama detalhado do teatro em Trindade. Ivone destacou que, durante sua pesquisa acadêmica, enfrentou dificuldades devido à escassez de registros históricos. “Esse projeto nasceu da necessidade de dar visibilidade ao teatro goiano. É emocionante vê-lo tomar forma por meio do audiovisual, o que amplia ainda mais seu alcance”, ressaltou.

Direção e estética cuidadosa

Rony Guilherme Deus, diretor do filme, ressaltou a qualidade técnica e artística da produção. “O resultado é belíssimo. Cada detalhe, desde os figurinos até os cenários, foi pensado com muito cuidado. É gratificante participar de um projeto que reflete tanto zelo e paixão pela arte”, comentou. Rony também compartilhou a emoção pessoal de dirigir um filme que o relembrou de sua própria trajetória no teatro. “O palco me proporcionou oportunidades únicas. Me deu a base para fazer o que faço hoje no cinema com tanto amor”, enfatizou o diretor.

Impacto coletivo e inspiração

Rodrigo Paniago, ator envolvido na produção, destacou a importância do filme para a valorização da cultura local. “O projeto despertou em mim uma vontade genuína de contribuir para esse legado. É impossível falar do teatro de Trindade sem mencionar o Grupo Desencanto, que tem sido um pilar na formação de artistas e plateias”, afirmou. Para Rodrigo, o filme não apenas celebra o passado, mas também inspira um futuro mais inclusivo e engajado na arte.

Amarildo Jacinto, teatrólogo e fundador do Grupo Teatral Desencanto, descreveu o filme como um marco cultural. “Este projeto é um reflexo de anos de trabalho guiado pela autenticidade e pela paixão pela arte. A experiência de revisitar o acervo do grupo e atuar em um projeto tão significativo foi profundamente especial”, declarou.

Uma nova perspectiva sobre Trindade

Além de sua relevância histórica, o filme busca ampliar a percepção sobre Trindade, conhecida principalmente por seu turismo religioso. “A cidade tem muito mais a oferecer do que se imagina. Este filme convida os espectadores a enxergar a riqueza cultural e artística que também faz parte de sua identidade”, comentou Rodrigo.

Com o lançamento, Teatro e Cultura, um Olhar Sobre Trindade promete emocionar o público ao revelar como a arte cênica moldou e continua a transformar a vida dos moradores da cidade. Segundo Ivone Cruz, o evento desta sexta-feira celebra o esforço coletivo de mais de 100 profissionais que contribuíram para a realização do projeto e reforça a importância da cultura como elemento central no desenvolvimento das comunidades.

O filme será exibido no auditório do IF Goiano, situado na Avenida Wilton Monteiro da Rocha, no Setor Cristina II, em Trindade-GO. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.