Rally na Argentina: Lélio Júnior e Weberth conquistam top 10

Campeã em 2023, a dupla Lélio Vieira Carneiro Júnior e Weberth Moreira, da Fifi Rally Team, terminou a edição de 2024 do SARR Series, um dos maiores rally da América Latina, na sétima colocação entre os UTVs T3.1. Os argentinos dominaram a prova, com o título e um terceiro lugar. A dupla formada por Jeremías Gonzalez Ferioli e Gonzalo Rinaldi levou o título.

O time goiano começou bem, alcançando o top 10 logo na primeira etapa que foi disputada na quarta-feira (20), em San Juan. Na segunda etapa andaram forte e subiram 5 posições na classificação geral, terminando na 5ª colocação. Mas dois pneus furados na terceira etapa e a quebra da turbina na quarta etapa tiraram a dupla da disputa pelo título.

Mesmo diante das adversidades, o piloto Lélio Júnior entende que a participação da Fifi Rally Team foi “maravilhosa”, já que o novo UTV teve a possibilidade de andar nas dunas de Fiambalá, e mostrou boa performance. Ele se refere à região onde foi disputada a prova como “Disneylândia do Rally”, devido aos diversos tipos de pistas pelo caminho: dunas, rio seco, pedras, areia, piçarra e trechos travados, mistos e de alta velocidades.

Para o navegador Weberth Moreira, valeu todo o esforço feito para chegar ao último dia e terminar a prova, “foi uma experiência incrível, como sempre é o SARR. Depois de todos os percalços, como os pneus furados, o motor e o problema na turbina, chegamos ao final. E esse último dia valeu a pena. Vimos paisagens e dunas que ficarão na memória. Enfim, a adrenalina foi lá em cima. Não tivemos o resultado que queríamos. Chegamos perto de ter um pódio, mas saímos com muita coisa positiva para conseguir evoluir nos próximos e ter melhores resultados”.

Lélio Júnior também considerou o saldo como positivo. Segundo ele, a dupla goiana sai feliz da Argentina mesmo com as adversidades enfrentadas. Na sua visão, o nível técnico em 2024 esteve muito elevado, fazendo com que o campeonato ficasse bem mais difícil. Apesar de voltar para Goiás sem o título, o piloto classifica o ano como ótimo e já mira a próxima temporada.

“Foi bem difícil, com o nível técnico elevadíssimo. Essa prova mostrou todos os tipos de piso. De todas as edições do South American Rally Race (SARR), essa foi a que nós pegamos as dunas mais altas. E isso dificultou bastante, principalmente porque não temos dunas em Goiás para treinar. Tivemos a infelicidade de ter uma quebra de turbina na quarta etapa. Vínhamos no top 5, brigando pelas primeiras posições e isso nos tirou a possibilidade de título. Queríamos ter repetido o título do ano passado, mas não deu. Mesmo assim estamos felizes, terminamos inteiros, terminamos bem. 2024 foi um ano ótimo, com o título do Rally dos Sertões e muitos bons resultados. Que venha 2025”, concluiu Lélio Júnior.

