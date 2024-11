Projeto Legado da SZL Imóveis reúne 12 convidados em série de podcast

A SZL Imóveis, empresa do ramo imobiliário de Curitiba/PR, está comemorando seus 50 anos de história com um projeto intitulado Projeto Legado. A iniciativa compõe a produção de uma série de 12 podcasts que, além de celebrar a data, também contribui com insights sobre as tendências do mercado.

Os temas dos episódios vão desde a história da fundação da SZL até inteligência artificial (IA) em processos imobiliários, passando por direito condominial, tributário, investimentos, seguros, entre outros.

O projeto contou com a participação de clientes, parceiros de negócios e advogados entre os convidados das entrevistas, além de um episódio especial com o fundador da SZL, Marcos Coutinho e a esposa, Sônia Coutinho, que contaram a trajetória da família até os dias atuais.

Sempre mediado pela atual diretora Augusta Coutinho Loch, os podcasts estão sendo disponibilizados semanalmente no canal da SZL Imóveis no YouTube, Spotify e Apple Podcast e se encerrarão no dia 29/12. Para Augusta, o Projeto Legado valoriza as pessoas que fazem parte da jornada e dá voz às suas visões. “Não é apenas uma homenagem ao passado, mas uma ponte para o futuro”, declara a diretora.

O Projeto Legado contou com o apoio da agência Likewise Branding & Digital para o desenvolvimento da estratégia de comunicação dos 50 anos, o conceito por trás do projeto, o plano de mídia, a identidade visual e os materiais de suporte, como brindes e materiais institucionais exclusivos da comemoração.

Sobre a SZL Imóveis

A SZL Imóveis, fundada em 1974, é uma empresa que oferece soluções para quem deseja vender, comprar, alugar ou administrar imóveis. Com atuação em Curitiba/PR, focando imóveis residenciais e comerciais, a SZL realizou importantes negócios que se confundem com a história da capital paranaense, como: intermediação na venda do terreno para a construção do Shopping Mueller; intermediação na venda dos Cines Ópera e Arlequim, no centro, para as Lojas Americanas e Mesbla; elaboração e venda do Park Ecoville, entre outros.