Bandas nordestinas se apresentam pela primeira vez nos EUA

Duas bandas nordestinas vão se apresentar no próximo ano, pela primeira vez, nos Estados Unidos. Trata-se das bandas de forró eletrônico Limão com Mel, criada há mais de 30 anos na cidade de Salgueiro (PE), e Cavaleiros do Forró, formada em 2001, na cidade do Natal (RN). As referidas bandas vão participar do São JoAll, um projeto que leva a cultura musical do Nordeste do Brasil para a Flórida.

São JoAll é uma corruptela do São João, uma das festas mais tradicionais do Nordeste, com o All – todos em inglês, que remonta ao termo forró – baile popular em que casais dançam ao som de ritmos nordestinos – possivelmente originário do galego "forbodó", que significa baile popular, entretanto com algumas versões interessantes, como a dos ingleses cujo processo de implantação da ferrovia no Nordeste aconteceu entre 1855 e 1872. O compositor pernambucano Geraldo Azevedo fala em uma das suas canções "O inglês da ferrovia/Escreveu no barracão/For all... ...Eu só sei que o povo leu/Forró Forró Forró Forró".

A banda Limão com Mel foi um dos primeiros grupos musicais brasileiros a trazer dos Estados Unidos e levar aos palcos nacionais um sistema americano de iluminação computadorizado, algo inédito para uma infraestrutura de shows de forró até então. Desta vez, eles farão o caminho inverso. No segundo semestre de 2025, com data ainda a ser confirmada, a banda tem show agendado em Orlando (Flórida) e ainda com a possibilidade de mais três shows nas cidades de Miami, Newark e Boston.

Com 877 mil seguidores no Instagram, 2 milhões no Facebook e um milhão de inscritos no YouTube, com 507 milhões de visualizações, a banda Cavaleiros do Forró sempre é confirmada nas maiores festas juninas do país. Em junho deste ano foram nada menos que 40 shows, dividindo o palco com outros artistas brasileiros. Além disso, Cavaleiros do Forró também já dividiu palco com outros renomados artistas como Wesley Safadão, Xand Avião, Henry Freitas e Nathanzinho.

As duas bandas – Cavaleiros do Forró e Limão com Mel – esgotaram, em dois dias seguidos, o espaço do Classic Hall, uma das maiores casas de show da América Latina. Na ocasião, participaram do “Festival Playlist” na qual também contou com a presença das bandas Magníficos, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Gatinha Manhosa, Capim com Mel e Tropicália, nomes reconhecidos do forró das antigas no Brasil.

Com mais de 30 anos de trajetória no cenário nacional do forró, a banda Limão com Mel anuncia sua chegada aos Estados Unidos após uma temporada de shows pelo Brasil. Já Cavaleiros do Forró, com pouco mais de 20 anos busca alcançar novos voos. Para Alex Padang, criador da banda, “a ideia é percorrer o mundo e nada melhor do que começar pelos Estados Unidos”.