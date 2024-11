Voo Bahia – Paris promete mil turistas por semana no Brasil

Já é possível viajar direto da Bahia à Paris, sem escalas. No dia 28 de outubro a rota da Air France, que conecta a capital baiana, levou 350 passageiros direto para a Europa, uma viagem de 10 horas até o aeroporto Charles Gaulle que promete trazer impactos significativos ao turismo brasileiro. Por meio da cidade francesa é possível conectar a Bahia a 180 outras cidades do mundo pela Europa, África e Ásia.

Para Felipe Oliveira Pedreira, CEO da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, o voo direto traz também o reconhecimento do destino em território nacional. “A cidade de Paris, com toda sua relevância econômica e belezas turísticas traz para Salvador toda visibilidade e credibilidade de um destino de alta importância no Brasil”, conta.

Os voos diretos acontecerão três vezes na semana, às segundas, quintas e sábados, onde os passageiros embarcarão em um Airbus A350, com 324 assentos disponíveis. “Temos uma expectativa positiva com a Air France, uma companhia já posicionada no mercado com inúmeras linhas aéreas no mundo”, conta Pedreira.

No Brasil, as conexões continuam para que a experiência dos franceses seja capaz de aumentar o interesse por todo o território nacional e baiano. “Conectar os destinos europeus com os destinos da Bahia gera uma expectativa econômica no estado, visando que do aeroporto de Salvador é possível seguir para litoral norte da Bahia com transfer para Costa do Sauípe e transfer para Praia do Forte, ou até mesmo fazer uma conexão de voo para Porto Seguro e seguir para Trancoso. Lembrando que, de Salvador, também é possível seguir de avião ou catamarã para Morro de São Paulo e Ilha de Boipeba, que são destinos muito procurados por aqui”, analisa Felipe.

Uma semana após o início das viagens, a Secretaria de Turismo na Bahia já conseguiu notar um aumento expressivo de turistas franceses pela região, principalmente em pontos turísticos já consagrados, como o Pelourinho. O bairro de Salvador também abriga o posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), onde os funcionários ajudam os turistas a descobrirem as atrações do destino, tirar dúvidas sobre a região e também recebem a conhecida fitinha de Nosso Senhor do Bonfim como brinde.



A nova rota tem capacidade de trazer cerca de mil pessoas por semana e, de acordo com informações da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), os primeiros voos registraram ocupação de 90%.

Ainda de acordo com a secretaria, entre janeiro e setembro de 2024, a Bahia cresceu 58,5% no número de turistas internacionais em comparação ao mesmo período de 2023, enquanto em todo o território nacional esse crescimento foi de 12%.

“O trade turístico da região deve se atentar aos números e à essa novidade, que traz um volume grande de novos turistas ao estado. O setor tem que se organizar e capacitar cada vez mais a mão de obra para oferecer receptividade e qualidade nos serviços”, evidencia o CEO da Bahia Terra Turismo.