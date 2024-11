Ganhadores do Miss e Mister Tattoo Week SP 2024 são coroados

Na tarde de sábado (16/11), durante a 12ª edição da Tattoo Week SP, foram coroados os vencedores do tradicional concurso Miss e Mister Tattoo Week. A cerimônia, que buscou celebrar a diversidade, arte e representatividade no mundo da tatuagem, aconteceu em meio a uma convenção que reuniu entusiastas da cultura tattoo de todo o país e do mundo.

A edição de 2024 consagrou a tatuadora curitibana Bianca Rodrigues, de 30 anos, com 90% do corpo tatuado, como a nova Miss Tattoo Week. Em suas palavras, "ser eleita Miss Tattoo Week vai além de um título; é uma forma de mostrar que cada tatuagem tem uma história, uma voz. Espero inspirar outras pessoas a enxergarem a tatuagem como uma expressão de liberdade e identidade".

Já o título de Mister Tattoo Week foi conquistado por Lucas Tortorello, empresário, de 31 anos, da cidade de São Caetano do Sul, que destacou: "Este título é uma honra e um reconhecimento para todos que, como eu, veem na tatuagem um meio de expressar quem realmente são. A comunidade tattoo é diversa e acolhedora, e eu me sinto muito grato por representar essa pluralidade".

Para Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week SP, o concurso vai além da beleza. "O Miss e Mister Tattoo Week é mais do que uma competição de beleza, é um símbolo de como a arte da tatuagem conecta e empodera pessoas, transformando histórias pessoais em inspirações visíveis. Cada um dos participantes leva consigo uma mensagem única, e essa diversidade é o que torna o evento tão especial", diz.

O concurso promoveu mensagens de respeito, empoderamento e inclusão. Os finalistas, sendo 28 misses e 10 misters vindos de diversas partes do país, representaram a diversidade do universo da tatuagem.

O concurso Miss e Mister Tattoo Week é um dos momentos mais esperados, revelando tatuagens de diversos estilos e as histórias de cada participante.