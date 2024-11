Tatuador gaúcho, Kleber Soares, vence a Tattoo Week como Melhor do Evento

Na 12ª edição da Tattoo Week, um dos maiores eventos de tatuagem do mundo, o tatuador gaúcho Kleber Soares conquista o prêmio de Melhor do Evento na categoria Estilo Colorido. Realizada com recorde de público e participantes, a edição deste ano consolidou o evento como uma vitrine global para os artistas do segmento, destacando a evolução, a técnica e a criatividade na arte da tatuagem.

Além do troféu, o vencedor levou para casa a moto Royal Enfield GT 650 totalmente personalizada. Com um trabalho minucioso, Kleber consolidou seu nome como uma das grandes referências do segmento artístico.

Ser escolhido como o grande vencedor é, para Kleber, o reconhecimento máximo de um trabalho feito com paixão e dedicação. "O estilo Colorido exige domínio de técnicas complexas e um olhar apurado para a combinação de cores, luz e sombreamento. Estou honrado e grato por essa conquista, que é resultado de muito esforço, estudo e, claro, do amor que tenho pela tatuagem", afirma.

"A Tattoo Week é um encontro de criatividade, talento e cultura que transcende fronteiras, e o concurso é uma celebração da excelência e da inovação no universo da tatuagem", afirma Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week. "Ver artistas como Kleber Soares sendo reconhecidos reafirma o impacto artístico e social desse evento, além de evidenciar o altíssimo nível técnico que temos na cena da tatuagem", complementa.

Além de consagrar o artista, a premiação busca reforçar a importância e o impacto do estilo colorido na cena da tatuagem.

Sobre a Tattoo Week

O evento reuniu 5 mil tatuadores do mundo todo, um público de 105 mil pessoas e 620 estandes, e se apresenta como um dos eventos mais importantes do setor, acompanhando o crescimento do mercado de tatuagem no Brasil, que cresce 25% ao ano, segundo o Sebrae. O país ocupa a 9ª posição no ranking dos países com maior número de pessoas tatuadas.

Próxima edição será realizada no Rio de Janeiro

Nos dias 24, 25 e 26 de janeiro será realizada a 12ª Tattoo Week Rio, no Expo Mag, que está situado na Av. Paulo de Frontin, Cidade Nova, bem ao lado da Prefeitura do Rio, região central da cidade.