Amanrasa mobiliza o município de Búzios para a preservação da Praia Rasa

Em uma demonstração de compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) realizará nesta sábado (23/11), a partir das 8h, um mutirão de limpeza na Praia Rasa, em Búzios.

A iniciativa, que marca a abertura oficial da temporada de verão, busca mobilizar os moradores e visitantes sobre a importância da preservação do meio ambiente por meio da coleta de resíduos sólidos.

A concentração acontecerá em frente ao restaurante Belli Belli Praia (sede praia Aretê) e contará com a participação de diversos atores sociais, como os estudantes da Escola Municipal Cileia Maria Barreto. Essa parceria visa fortalecer a educação ambiental e formar cidadãos mais conscientes e engajados com as questões socioambientais.

Empresas da região também irão colaborar com o mutirão, fornecendo equipamentos de proteção individual, luvas, sacos de lixo, água, lanches e outros materiais necessários para a realização da atividade. O Hotel Aretê, por exemplo, doará coletores de lixo confeccionados com materiais reciclados, incentivando a economia circular e a redução do consumo de plástico.

Com atuação na região desde 2022, a Amanrasa tem sido reconhecida pelas iniciativas em prol da segurança, do ordenamento urbano e, principalmente, da preservação ambiental. A associação, que representa mais de 245 associados e impacta diretamente a vida de mais de 3.000 pessoas, tem como um de seus principais objetivos fortalecer o diálogo entre a sociedade civil e as autoridades locais.

"O mutirão representa um marco importante em nossos esforços para promover a preservação do litoral de Búzios. Ao mobilizar a comunidade, buscamos fortalecer o sentimento de pertencimento e responsabilidade em relação ao meio ambiente", destaca Cristina Lessa Baroncini, presidente da Amanrasa.