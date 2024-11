Workshop ABRH-PR abordará a IA na resolução de problemas do RH

No dia 26 de novembro de 2024 (terça-feira), às 19h, a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realizará um Workshop, abordando um tema crucial para o futuro das organizações: "IA – Inteligência Artificial na resolução de problemas do RHnteligência Artificial na resolução de problemas do RH".

O encontro, que acontecerá na Fundação de Estudo Sociais do Paraná – FESP (Doutor Faivre, 141 – Centro), contará com a presença do Prof. Donizetti Louro, especialista em Automação Robótica de Processos (RPA) e Inteligência Artificial (IA), e de Kauane Yrina, CEO da aceleradora Condor Connect. A mediação será de Kristian Capeline, coordenador geral do Centro de Tecnologia da Universidade Positivo.

O evento, com início marcado para 19h, visa ser uma oportunidade única para profissionais de RH que buscam estar à frente das tendências tecnológicas e entender como a transformação digital pode impactar positivamente nas empresas e no mercado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no link: https://abrh-pr.org.br/bom-dia-rh-em-curitiba-pr-ia-resolucao-de-problemas-do-rh/.

Serviço – Workshop ABRH-PR: IA – Inteligência Artificial na resolução de problemas do RH

Data: 26 de novembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Fundação de Estudo Sociais do Paraná – FESP (Doutor Faivre, 141 – Centro)

Inscrições: https://abrh-pr.org.br/bom-dia-rh-em-curitiba-pr-ia-resolucao-de-problemas-do-rh/