Programas educacionais são opção para futuros profissionais

Relatórios recentes chamam a atenção para a necessidade de investir em novas habilidades e explorar as mudanças de um mercado de trabalho global. Além disso, trazem à tona reflexões sobre os impactos da tecnologia na educação e no emprego. Previsões de especialistas e órgãos mundiais indicam que 65% das crianças que entram no Ensino Fundamental hoje trabalharão em empregos que ainda não existem.

Habilidades que se destacam para o futuro, como pensamento crítico e resolução de problemas complexos, também são detalhadas em um estudo do Fórum Econômico Mundial (FEM), que discute as mudanças nas habilidades e tendências do mercado de trabalho.

É nesse cenário que Lhays Marinho, doutora em educação da Jovens Gênios, sugere que programas educacionais avançados podem ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, buscando desenvolver principalmente habilidades de liderança.

“São iniciativas educacionais que vão além do currículo tradicional. Esses programas têm como objetivo preparar os jovens para os desafios complexos do mundo atual, promovendo uma educação que enfatiza não só o conhecimento acadêmico, mas também habilidades de liderança, inovação e resolução de problemas”, afirma a profissional.

A título de exemplo, Marinho destaca que a Jovens Gênios utiliza metodologias ativas e projetos práticos para incentivar os estudantes a desenvolverem soluções inovadoras para problemas reais. “Nos Programas educacionais avançados, os alunos desenvolvem uma série de competências essenciais para o sucesso pessoal e profissional”, acrescenta.

Segundo a especialista, entre as habilidades mais trabalhadas estão:

Pensamento crítico e resolução de problemas complexos: os alunos são incentivados a analisar e solucionar desafios do mundo real;

Liderança e empatia: com atividades que envolvem trabalho em equipe e projetos colaborativos, os estudantes aprendem a liderar e a compreender diferentes perspectivas;

Inteligência emocional: competências como empatia, comunicação eficaz e resiliência são desenvolvidas, o que contribui para uma liderança equilibrada e adaptável;

Competências tecnológicas: os alunos são introduzidos a ferramentas e conceitos de tecnologia, como programação, robótica e Inteligência Artificial (IA), o que os torna aptos para um mercado de trabalho cada vez mais digital.

Quando começar?

Segundo Marinho, a idade ideal para o início de um estudo avançado pode variar conforme a estrutura e os objetivos do programa. “Geralmente, crianças a partir do Ensino Fundamental já conseguem se engajar em programas que promovam o desenvolvimento de habilidades além do currículo comum, especialmente se esses programas adotam uma abordagem adaptada à faixa etária”, diz.

Ela ressalta que, em programas como o da Jovens Gênios, o conteúdo é estruturado para respeitar o ritmo de aprendizado dos alunos, oferecendo desafios que são acessíveis e relevantes para cada etapa do desenvolvimento infantil e juvenil.

“Programas educacionais avançados são uma resposta à crescente demanda por uma educação que forme indivíduos completos, prontos para lidar com as constantes mudanças do mundo”, considera Marinho.

Programas são alternativa para profissionais do futuro

Na visão de Ana Costa, coordenadora da Jovens Gênios, em um cenário global de rápidas transformações, especialmente com o avanço tecnológico, os programas educacionais avançados se mostram importantes para capacitar jovens com habilidades adaptáveis e inovadoras.

Além disso, a profissional emenda dizendo que esses programas promovem o equilíbrio entre conhecimento técnico e habilidades emocionais, preparando-os não apenas para o mercado de trabalho, mas para contribuírem na sociedade e em suas próprias comunidades.

“Esse tipo de formação pode ser um diferencial tanto na trajetória profissional quanto no desenvolvimento pessoal dos estudantes, criando uma base sólida para que se tornem líderes conscientes e capacitados”, articula a coordenadora.

