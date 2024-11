Marketing de influência ganha força para 2025

O marketing de influência passa por uma transformação significativa em 2025, à medida que marcas e consumidores buscam maior autenticidade e alinhamento com valores sociais e ambientais. Relatórios recentes, como o "Social Media Trends 2024" da Hootsuite, apontam que as estratégias de marketing estão evoluindo para relações de longo prazo com influenciadores, priorizando campanhas com impacto real e duradouro.Conforme o relatório da Hootsuite, nano e microinfluenciadores, cujas comunidades são menores e altamente engajadas, assumem um papel crucial nesta mudança. Dados indicam que esses influenciadores apresentam taxas de engajamento superiores e são vistos pelo público como figuras autênticas e confiáveis. Esse perfil de influenciadores atrai marcas que desejam um relacionamento mais próximo com uma audiência fiel, ajustando o tom das campanhas às expectativas de um público cada vez mais consciente e atento aos valores defendidos pelas empresas.O estudo também revela que plataformas de vídeo curto, como TikTok e Instagram Reels, continuarão protagonistas no marketing de influência, com o consumo de vídeos curtos representando mais de 60% das interações nas redes. Essa preferência aponta para um cenário em que vídeos breves e narrativas pessoais se tornam o centro das estratégias das marcas, essenciais para engajar novos públicos e fortalecer a presença digital.Outro aspecto fundamental nas tendências de 2025 é a ênfase crescente em responsabilidade social e sustentabilidade. Consumidores estão cada vez mais atentos a práticas sustentáveis, pressionando as marcas a refletirem esses valores em suas campanhas. Influenciadores comprometidos com causas sociais e ambientais tendem a exercer uma influência decisiva sobre seus seguidores, ampliando o impacto das mensagens de responsabilidade social.Além disso, o conteúdo gerado por usuários (UGC) ganha destaque, com campanhas apoiadas em conteúdo espontâneo de consumidores, que tendem a obter maior credibilidade e engajamento. Marcas têm investido em estratégias que incentivam a audiência a compartilhar experiências reais, fortalecendo a confiança e a imagem de forma orgânica e genuína.A tecnologia de realidade aumentada (AR) também desempenha um papel cada vez maior, proporcionando experiências imersivas que aumentam a interação dos consumidores com produtos digitais. Segundo o Muva House , o uso da AR permite personalização e interatividade, como experimentações virtuais em setores como moda e beleza.Por fim, há uma mudança no foco das métricas de desempenho . Especialistas apontam para o declínio das "métricas de vaidade", como número de seguidores e curtidas, em favor de métricas mais significativas, como taxas de engajamento, retenção de audiência e conversões reais. Em 2025, o valor dos influenciadores será medido pela qualidade e fidelidade de seu público, com impacto mais tangível nas campanhas. Airfluencers atua no mercado de marketing de influência há 12 anos, promovendo ações direcionadas ao engajamento e à sustentabilidade. A empresa oferece soluções para a gestão de campanhas com influenciadores, com um portfólio que inclui desde startups até grandes corporações, visando alcançar consumidores atentos com as questões sociais e ambientais.