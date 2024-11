NEC fecha contrato de sistema de segurança em cidade chilena

Atualmente, com cerca de 78 mil habitantes, 15 mil a mais do que foi registrado no último Censo de População e Moradia, realizado em 2017, o pacato município de Padre Hurtado, localizado na região metropolitana de Santiago, capital do Chile, tem vivenciado, juntamente com o salto demográfico, os impactos do crescimento populacional na segurança de seus cidadãos. Por essa razão, a administração da comuna (como é chamado esse tipo de adensamento urbano no país) estabeleceu junto à NEC, multinacional japonesa de tecnologia, um contrato para a implantação de um projeto de segurança pública.

O acordo contempla a readequação do Centro de Comando e Controle (CCC) existente, responsável pela gestão de todos os sistemas envolvidos no projeto, e a adoção de uma série de soluções, como: 50 pontos de câmeras multissensoriais para captação de imagens 360°; 20 tótens com intercomunicador bidirecional, câmera, luminária, Wi-Fi e megafone, a fim de emitir alerta de som se necessário; dez automóveis com estrutura de câmeras para capturar imagens no território da comuna; solução tecnológica App Patrol, uma aplicação que envia avisos de segurança do Centro de Comando e Controle diretamente para os tablets utilizados pelos carros de agentes municipais; 12 câmeras para detecção de placas de automóveis em tempo real; App de Cidadãos, uma aplicação que permite aos moradores gerar alertas para os serviços municipais, com a possibilidade de adicionar foto, vídeo e texto; um drone; bem como 1,5 mil equipamentos de emergência com o sistema de botão de pânico, capaz de criar uma comunicação por voz, comunicando-o imediatamente com as autoridades policiais.

Para que todas essas tecnologias possam convergir e os dados gerados por elas sejam utilizados de forma eficiente, a NEC implantará sua plataforma CitySensAI, que utiliza Inteligência Artificial e Analytics para integrar serviços públicos, como polícia, bombeiros, ambulâncias, entre outros, além de receber as mensagens de alerta emitidas pelos aplicativos e pelo sistema de botão de pânico.

Segundo Felipe Muñoz, prefeito de Padre Hurtado, o projeto permitirá a integração dos serviços que funcionam na cidade e, consequentemente, a melhora na operacionalização da segurança local. “O mais importante dentro deste acordo que fechamos com a NEC é que todos os dados gerados pelas novas tecnologias adotadas, como as câmeras e sistemas de IoT (Internet das Coisas), passarão pela análise da plataforma inteligente da empresa. Com isso, ganha-se tempo e eficácia, ao mesmo tempo que elimina a possibilidade de erro humano, tendo em vista que os operadores, no Centro de Comando e Controle, não terão a responsabilidade de monitorar tudo que ocorre em vários monitores simultaneamente. Tenho certeza de que a implantação dessas soluções vai oferecer à população de Padre Hurtado um nível alto de segurança e sensação de que está sendo realmente cuidada”, afirma Muñoz.

A experiência da NEC na implantação de projetos de cidades inteligentes no âmbito da América Latina, de acordo com Jorge Vargas, VP da unidade de negócios de DGDF da NEC na América Latina, é um fator importante na escolha da empresa como parceira tecnológica para novos negócios nesse segmento na região. “Temos casos de Smart Cities que se tornaram referência nos países latinos, com destaque para os que foram desenvolvidos no Chile e na Argentina. Temos como diferencial o potencial tecnológico da plataforma integradora CitySensAI, pelo ecossistema de parceiros para fornecimento dos equipamentos que compõem a solução e pela expertise da nossa equipe de especialistas, que trabalha para formatar soluções à medida das necessidades dos clientes”, enfatiza Vargas.