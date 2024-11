Panduit quer dobrar faturamento na América Latina até 2029

A Groz, representante da Panduit no mercado brasileiro, está investindo na ampliação de sua estrutura para atender ao plano de crescimento da fabricante norte-americana de soluções de infraestrutura elétrica e de redes. O objetivo da Panduit, que em 2024 comemora 35 anos de presença na América Latina, é dobrar seu faturamento na região nos próximos cinco anos, e o Brasil, como o maior mercado latino-americano, tem papel decisivo para a concretização dessa meta.

"O principal destaque da estratégia de expansão é a diversificação do portfólio de produtos voltados especialmente ao mercado de pequenas e médias empresas (SMB)", observa Douglas Ozanan, sócio-diretor da Groz. Assim, ele lembra que a Panduit hoje está posicionada no mercado high end e com participação nos Data Centers e ambientes de missão crítica, por esse motivo a oferta da linha Net-key será ampliada, uma solução com custos mais acessíveis de cabeamento estruturado, mantendo o mesmo nível de qualidade.



"Para dar esse passo adiante, a Groz também promoveu importantes mudanças", informa Ozanan. A primeira delas foi a entrada dos sócios Fernando Fukumura, para a diretoria de operações e vendas, e Alberto Costa, que responderá pelos novos negócios, abrindo novos canais de distribuição e integração em todo o território nacional.

Ao mesmo tempo, a Groz acaba de estrear novas instalações na região da Berrini, em São Paulo, onde contará com um Centro de Experiência para demonstração do portfólio de soluções. Até o final do ano, a Panduit também irá disponibilizar o treinamento de certificação on-line em português, atendendo a uma demanda dos canais que por vezes encontravam limitações com um conteúdo em inglês e espanhol. "A soma dessas iniciativas nos dará mais capilaridade, disponibilidade, ampla rede de integradores especializados com preços mais acessíveis", garante Ozanan.