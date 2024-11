Logística reversa garante selo de sustentabilidade à empresa

O movimento sustentável dentro das empresas tem se tornado cada vez mais importante, tanto do ponto de vista ético quanto econômico. Entre as estratégias adotadas pelas companhias, a logística reversa é uma ferramenta para recolher produtos e materiais após o consumo, visando sua reutilização, reciclagem ou descarte adequado.



Um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e publicado pela Agência Brasil, aponta que seis em cada dez empresas brasileiras contam com um departamento dedicado ao tema sustentabilidade. Roberto Carvalho, diretor geral da Wyda Embalagens, ressalta que ações desenvolvidas pela empresa ajudaram a garantir um importante selo de compensação ambiental.



“Implementar o reaproveitamento de sucata de alumínio e PVC tem contribuído para a redução do desperdício, além de promover a economia circular. Além disso, temos o selo EuReciclo, que certifica a contribuição das empresas com a compensação ambiental ao destinar para a reciclagem o mesmo volume de materiais equivalentes aos utilizados em suas embalagens”, destaca Carvalho.



“Também adotamos a coleta seletiva para plásticos e papelão, minimizando o impacto ambiental e reforçando nosso compromisso com um futuro mais sustentável”, completa. Ele explica ainda que uma empresa de embalagens, por exemplo, pode contribuir para a sustentabilidade ao adotar o uso de materiais reciclados, implementar logística reversa, otimizar processos produtivos e, principalmente, conscientizar os consumidores.



Em outra pesquisa, a CNI aponta que 69% da população reutiliza ou reaproveita embalagens de produtos. Quando se trata de reciclagem de todos os tipos de produtos, não apenas lixo, o percentual de brasileiros que afirma sempre separar os materiais chegou a 47%. Os principais itens são plástico em geral e garrafas PET (55%), alumínio (44%) e papel, papelão e jornal (36%).



O interesse por produtos sustentáveis também cresceu entre os brasileiros. Em 2024, 31% afirmam ser mais fácil encontrar produtos ambientalmente mais sustentáveis, ante 26% em 2022. Além disso, quatro em cada dez brasileiros consomem produtos que utilizam espécies da biodiversidade brasileira.



Sobre a Wyda Embalagens

Com 32 anos no mercado, a Wyda Embalagens é uma das líderes de vendas no setor de descartáveis, atuando nas linhas de produtos de alumínio e não alumínio, como bandejas, papéis antiaderentes e plásticos.



Garantiu o Prêmio SA - Top One Fornecedor 2023, Prêmio SA - Marca líder, Prêmio SA Categorias 2023, ABRAS 2023 - Líderes de Vendas Superhiper, além de receber o selo Alennium de sustentabilidade da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).



Para saber mais, basta acessar: https://www.wyda.com.br/