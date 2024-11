Uso da tecnologia gera eficiência no mercado logístico

O avanço da tecnologia tem revolucionado diversos setores da economia, e com o mercado logístico não tem sido diferente. As transportadoras digitais, por exemplo, trabalham com soluções que buscam trazer eficiência e diversos benefícios para o setor.



Ao utilizar tecnologias avançadas como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), big data, blockchain e automação para otimizar etapas da cadeia logística, as transportadoras digitais oferecem desde serviços de planejamento e gestão de rotas, até o acompanhamento em tempo real das entregas.



De acordo com Vivian Anatonelly, fundadora e CEO da transportadora digital Global Transportes, esses avanços se tornaram fundamentais para a Logística 4.0, pois permitem uma redução significativa no tempo de transporte, economizando recursos e melhorando a eficiência operacional.



“Ao investirmos em sistemas avançados de gestão e rastreamento, possibilitamos uma melhor visibilidade das cargas em tempo real. Isso busca garantir a otimização das rotas e aumentar a eficiência do serviço ao permitir ajustes rápidos em caso de imprevistos”, explica.



A empresária destaca que, em um setor tradicionalmente resistente a mudanças, “o segmento de transportadora digital precisou mostrar para o mercado como a tecnologia pode ser uma aliada na modernização dos processos e na eficiência operacional”.



“Com o aumento das compras on-line, especialmente após a pandemia (período em que iniciamos nossas atividades) houve uma demanda crescente por serviços logísticos eficientes. As transportadoras digitais podem se adaptar rapidamente às mudanças de demanda, oferecendo flexibilidade. Além disso, a contratação de motoristas terceirizados pode aumentar a eficiência”, ressalta a CEO.



Anatonelly avalia que o futuro do mercado logístico está profundamente ligado ao conceito de Logística 4.0, já que o modelo prevê uma transformação significativa por meio do maior uso da tecnologia. “Utilizamos IA para prever demandas, otimizar rotas e gerenciar estoques. Essa estratégia tem o poder de reduzir custos e aumentar a precisão das operações logísticas”.



“Já os dispositivos IoT permitem o rastreamento em tempo real de mercadorias e a análise de grandes volumes de dados fica por conta da plataforma de big data. Já o blockchain oferece transparência e segurança nas transações logísticas, tendo como premissa garantir que todas as partes envolvidas possam confiar nos dados compartilhados”, completa.



Sobre a empresa



Fundada em 2020, a Global Transportes busca se destacar no mercado logístico ao oferecer uma gama de serviços digitais, como o rastreamento de cargas em tempo real, entregas expressas, otimização de rotas baseada em dados, gestão de estoque e armazenagem, relatórios de desempenho detalhados e soluções personalizadas para e-commerce, todos baseados em tecnologias avançadas implementadas desde o início das operações.



A transportadora atua nos modais de transporte rodoviário, com caminhões e utilitários; aquaviário, com navios, barcos e balsas; e aéreo, para o transporte rápido de cargas de alto valor agregado, perecíveis ou urgentes. Faz a logística de cargas gerais, como alimentos e produtos eletrônicos; perigosos, como produtos químicos ou radioativos; refrigerados, como produtos perecíveis e remédios.



“Diversificamos nossos serviços para atender a uma gama mais ampla de necessidades logísticas, oferecendo soluções personalizadas e serviços adaptados às especificidades de cada cliente”, explica Anatonelly. “Também implementamos iniciativas sustentáveis, como o uso de veículos elétricos e programas de compensação de carbono, buscando promover um impacto ambiental reduzido”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://www.globaltransportes.log.br/