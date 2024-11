Mercado de TI cresce e promete oportunidades de trabalho

Os dias em que a tecnologia era estritamente uma área de suporte para as empresas estão chegando ao fim. O processo de digitalização global, que já estava em crescimento há anos, ganhou força e agilidade durante o período da pandemia de covid-19, quando o trabalho remoto se tornou uma alternativa para empresas realizarem reuniões e processos à distância.

Controle de máquinas remotamente, entregas armazenadas na nuvem, sistemas de segurança de dados, tecnologia blockchain e, mais recentemente, a presença da Inteligência Artificial (IA), principalmente nas redes sociais, têm mostrado a força da tecnologia da informação no mercado de trabalho. Tudo aliado à rede 5G que, de acordo com projeções da GSMA Intelligence, promete ser metade das conexões móveis globais até 2030.



“Adicionalmente, há um aumento nos investimentos, tanto de empresas privadas quanto do governo, em infraestrutura digital e na capacitação profissional em tecnologia, o que contribui diretamente para o fortalecimento do setor”, acrescenta Cristina Boner, empresária e profissional da área de tecnologia.

Segundo uma pesquisa feita pela Advanced Consulting, noticiada pelo portal Insper, o mercado de Tecnologia da Informação (TI) fechou o segundo trimestre de 2024 com 22% de crescimento, acompanhando os números dos últimos anos; em 2023 o setor de TI cresceu 21% e em 2022, 22%.

“Com a transformação digital em alta, as empresas estão percebendo que a tecnologia não é mais uma área de suporte, mas sim uma aliada estratégica para a inovação, a eficiência e a competitividade. Esse avanço também reflete a tendência global de digitalização, com o Brasil acompanhando e, em alguns casos, liderando a adoção de novas tecnologias em setores como e-commerce, fintechs e agronegócio”, afirma Boner.

A profissional da área de tecnologia também conta que outro ponto que reforçou positivamente o crescimento do setor foi o receio das empresas de passar por ataques hackers, sofrer vazamento de dados, o que gerou uma valorização de profissionais que podem preservar essas informações. “Profissionais de TI, como desenvolvedores, analistas de dados e especialistas em cibersegurança, passaram a ser vistos como parte do núcleo estratégico das organizações”, diz.

Mercado de trabalho

De acordo com uma pesquisa feita pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais (Brasscom), noticiada pela Exame, até o ano de 2025 surgirão cerca de 800 mil vagas de trabalho no setor digital em todo o país, ao mesmo tempo que o déficit de profissionais no Brasil deve ultrapassar meio milhão de profissionais até o ano que vem.



O órgão ainda afirma que, em relatório anual, foi constatado que em dezembro de 2021 foram 53 mil formados em cursos com perfil tecnológico. Considerando uma demanda média de 159 mil profissionais por ano da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), existiria um déficit anual de 106 mil talentos.



Por isso, o segmento está cada vez mais receptivo a novos profissionais. Para Boner, há uma escassez de profissionais qualificados, o que abre inúmeras oportunidades de emprego e de crescimento para quem se capacita agora.



“A TI oferece um campo de atuação vasto, com áreas em constante inovação, como IA, segurança digital e desenvolvimento de software. Além disso, a quantidade de cursos e certificações online facilita o acesso à formação de qualidade. Quem investir em uma carreira em TI hoje estará entrando em um setor dinâmico e com alta empregabilidade, tanto no Brasil quanto no mercado internacional”, conclui a empresária.

