Dezoito agências do interior paulista conquistam troféus do 24º Prêmio Recall

As agências vencedoras do 24º Prêmio Recall de Criação Publicitária foram conhecidas na última sexta-feira, 8 de novembro, em cerimônia realizada na Mansão Arya, no bairro da Lapa, em São Paulo. Os publicitários mais vitoriosos foram de Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas, com 13, 5 e 4 troféus conquistados, respectivamente. A premiação contemplou 11 categorias (vídeo, impresso, áudio, gráfico, promocional, packing design, branding design, digital, digital MP4, campanha digital e site), com troféus de ouro, prata e bronze, além do troféu de ouro Jack Ronc para a agência que obteve o maior número de trabalhos no short-list

Em Sorocaba, três agências dividiram os 13 troféus. A Verbo Comunicação ficou com o ouro e a prata na categoria áudio, ouro em campanha digital e prata e bronze em vídeo. A Atua Agência ficou com o ouro em digital, prata na categoria gráfico, bronze em digital MP4 e em site, além de ter conquistado o troféu Jack Ronc, com 10 peças no short-list. Já a CDR+ levou para casa o ouro na categoria gráfico, a prata em digital MP4 e o bronze em digital.

De Ribeirão Preto, as premiadas foram as agências H. P. Comunicação, com ouro e prata na categoria impresso; Arena Marketing, com o ouro em digital MP4; Agência MOV, com a prata em digital e a SOW Estratégia Criativa, com o bronze em branding design.

Em Campinas, a Bee Creative levou o ouro em branding design; a Agência CZ ficou com a prata na categoria promocional e o bronze em packing design, enquanto a TAGCOM obteve o bronze em campanha digital.

A Sanchez, de Limeira, saiu da premiação com três troféus: ouro e bronze na categoria promocional e prata em site. Já a Rawse Creative, de Presidente Prudente, ficou com a prata em branding design e em campanha digital. A NovaMCP, de Assis, levou o bronze em duas categorias, áudio e gráfico.

Duas agências de Franca também saíram com troféus da premiação: SN3P Comunicação, que ficou com o ouro em packing design, e a Dote Publicidade, que obteve o bronze em impresso.

Na categoria site, o ouro foi para a Agência io!, de Jundiaí; e em vídeo, o ouro ficou com a Maya Comunicação, de São José do Rio Preto. Já o troféu de prata em packing design ficou com a MCNPELOZIO Comunicação e Design, de São João da Boa Vista.

A lista completa do short-list e dos vencedores pode ser acessada no site do Prêmio Recall. Neste ano, o júri selecionou 74 peças para o short-list.

Ao longo de seus 24 anos, agências de todas as regiões do interior e litoral paulistas já participaram do Prêmio Recall, premiação que sempre contou, desde a sua 1ª edição, com um corpo de jurados e o apoio da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP).