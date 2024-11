WFM Bootcamp da SISQUAL® ocorre no Brasil e em Portugal

Entre outubro e novembro de 2024, a SISQUAL® oferece o SISQUAL® WFM Bootcamp, um treinamento para profissionais que pretendem otimizar o gerenciamento da força de trabalho e obter a certificação SISQUAL Engineer Expert (S2E). O projeto tem como objetivo capacitá-los a utilizar o software SISQUAL WFM de forma autônoma, desde a instalação até a configuração e personalização do sistema, de acordo com as necessidades específicas de suas equipes.

O evento, que ocorreu em Portugal no fim de outubro e acontecerá no Brasil durante o mês de novembro, tem uma abordagem prática e é destinado a gestores e profissionais de Recursos Humanos (RH).



“A expectativa principal da organização com a realização do Bootcamp no Brasil é capacitar as equipes dos clientes com competências técnicas e conhecimentos específicos sobre o uso do SISQUAL WFM”, afirma Pedro Cabral, Chief Operation Officer da SISQUAL WFM.

O objetivo do Bootcamp é trazer uma imersão na versão SISQUAL® WFM 7.1, com foco na formação profissional do time para a utilização avançada do software e suas competências técnicas. Os participantes terão acesso a formações específicas, incluindo parametrização de módulos, instalação de plugins e interação com outros sistemas, como os sistemas integrados de gestão empresarial (ERPs). Ao final do curso, os formandos realizam um exame de consolidação das informações e recebem uma certificação de Engenheiro Especialista SISQUAL.

Conexões para além do software

Além da especialização, a expectativa da SISQUAL® WFM é realizar conexões entre os participantes. “O Bootcamp visa criar um ambiente de aprendizado colaborativo, onde diferentes práticas possam ser compartilhadas, permitindo que os participantes implementem soluções de forma mais estratégica e eficaz em suas empresas”, afirma Cabral.

Segundo o COO, a troca de experiências é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da empresa. “O networking gera uma maior adesão às mais conhecidas práticas de gestão e otimização de processos, garantindo que os clientes possam alcançar melhores resultados operacionais e, por fim, impulsionar a competitividade no mercado”, conta.

A certificação é uma validação de conhecimento adquirido pelos participantes, tornando-os parte de um grupo de profissionais qualificados para atuar em transformações na gestão de equipes e processos.