SMS Barato anuncia uso de IA no combate às fraudes

A SMS Barato, empresa especialista em envio de SMS em massa, por meio do seu fundador, Italo Migotto, anunciou recentemente a implementação de inteligência artificial (IA) em seus processos internos para combater fraudes e melhorar a eficiência de suas operações. Com essa nova tecnologia, a empresa diz que conseguiu reduzir drasticamente o tempo de aprovação de novos clientes e de suas mensagens.

Segundo a empresa, antes da introdução da IA, o processo de aprovação de novos clientes e mensagens passava por etapas manuais, o que demandava tempo e aumentava o risco de erros humanos. Agora, com a implementação de sistemas automatizados e inteligentes, a SMS Barato consegue validar clientes e conteúdos em tempo recorde, diminuindo consideravelmente o tempo necessário para realizar disparos de SMS em massa.

"Esse avanço tem sido fundamental para empresas que dependem da rapidez no disparo de suas campanhas, sem abrir mão da segurança", diz Migotto.

Automação de processos e aumento da eficácia

De acordo com o comunidado, a IA também desempenhou um papel importante na automação de processos que antes exigiam revisão manual. Grande parte do serviço que antes dependia de intervenção humana, como a revisão de mensagens e a verificação de dados de clientes, agora é feito de maneira automática. Isso não apenas reduziu o tempo de resposta, mas também aumentou a eficácia, com a IA identificando possíveis problemas ou fraudes de forma mais precisa e rápida do que seria possível manualmente.

"A automação desses processos também libera a equipe da SMS Barato para focar em outras áreas estratégicas, enquanto a inteligência artificial mantém um monitoramento contínuo e detalhado das atividades", complementa Migotto.

Uso da IA na análise de dados e criação de mensagens SMS

Além de combater fraudes, a SMS Barato está testando o uso de IA na análise de dados de campanhas e no auxílio à elaboração de mensagens. Com base no comportamento do público e nos resultados anteriores, a IA é capaz de sugerir ajustes nas mensagens para aumentar o engajamento e o retorno das campanhas de SMS em massa.

A empresa ainda diz que a ferramenta busca auxiliar na otimização das campanhas e na criação de conteúdos mais direcionados e personalizados. Com a IA analisando tendências e padrões de comportamento dos consumidores, as empresas podem melhorar significativamente o desempenho de suas ações de SMS marketing.

Segundo Migotto, responsável pelo projeto, a equipe está em fase avançada de testes com essas novas tecnologias, e os primeiros resultados já mostram que a integração da inteligência artificial não só aumenta a segurança das operações, mas também potencializa o sucesso das campanhas dos clientes. "A expectativa é que, em breve, a IA esteja ainda mais integrada ao sistema, oferecendo recursos avançados para maximizar o retorno das estratégias de marketing de seus usuários", diz ele.

Utilização de IA e SMS em massa na Black Friday

Ainda de acordo com seu representante, a implementação da inteligência artificial na SMSBarato chega em um momento estratégico, especialmente com a proximidade da Black Friday, um dos períodos mais importantes para o comércio. “A Black Friday é uma época em que vemos um aumento significativo no volume de campanhas SMS enviadas pelas empresas. Com a IA, buscamos oferecer um suporte mais ágil e eficiente, tanto na aprovação de mensagens quanto na personalização das campanhas”, destaca Migotto.

Ele ainda explica que a IA permite uma análise detalhada de dados em tempo real, identificando padrões de comportamento do consumidor que ajudam as empresas a otimizar suas mensagens. “Com a inteligência artificial, nossos clientes conseguem direcionar campanhas de forma mais precisa e assertiva, aumentando as chances de conversão e melhorando o retorno sobre o investimento. Isso é especialmente crucial na Black Friday, onde a competição é acirrada e o tempo de resposta pode definir o sucesso de uma campanha”, ressalta.

Migotto conclui afirmando que a tecnologia será um diferencial para os clientes da SMS Barato durante essa temporada de promoções intensas: “Estamos empolgados com os resultados iniciais e confiantes de que a IA será uma aliada poderosa durante a Black Friday e outras datas comerciais importantes”.