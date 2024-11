Pix Parcelado tem mitos e verdades que toda PME deve saber

O Pix Parcelado tem ganhado cada vez mais destaque como uma alternativa ao crédito tradicional, mas muitas dúvidas ainda cercam esse novo modelo de pagamento. Lançado em 2023 pelo Banco Central, o Pix Parcelado ou "Pix Garantido" e "Pix Crédito" foi anunciado como parte da agenda evolutiva do BC.

De acordo com Fabrício Costa, diretor de serviços Financeiros da CloudWalk, a solução reforça a proposta da InfinitePay, que é ajudar o empreendedor a vender mais. Mensalmente, passam pelo menos 40 milhões de consumidores pelos mais de 2,5 milhões de lojistas que usam a plataforma de serviços financeiros. “Quando se aumenta o poder de compra dos consumidores, os próprios lojistas acabam gerando mais vendas”, afirma.

Com o objetivo de trazer mais clareza aos empreendedores interessados nesta nova solução, o especialista respondeu algumas perguntas sobre principais mitos e verdades a respeito do Pix Parcelado, desmistificando seu funcionamento, quem pode usá-lo e quais são as vantagens e limitações da modalidade.

“Pix Parcelado é o mesmo que Pix normal, só que dividido”



Resposta: Mito



O Pix Parcelado, ao contrário do Pix convencional, não é apenas uma divisão do valor a ser pago. Embora tenha um funcionamento semelhante, ele opera como um crédito ou financiamento. Ou seja, há um pagamento em parcelas, geralmente com incidência de juros. A instituição financeira que oferece o Pix Parcelado realiza uma análise de crédito e aplica uma taxa ao valor financiado, diferentemente do Pix à vista.



“Qualquer banco pode oferecer Pix Parcelado”



Resposta: Mito, por enquanto



A oferta do Pix Parcelado ainda não é uma funcionalidade presente em todos os bancos. Atualmente, fintechs e bancos digitais estão na dianteira da implementação, enquanto outras instituições financeiras avaliam o lançamento do serviço. É importante que o cliente consulte seu banco para verificar a disponibilidade e as condições oferecidas.



Na InfinitePay, o consumidor deve ter um limite de crédito pré-aprovado. Ao escolher o Pix como forma de pagamento, é apresentada a opção de parcelamento. Após a aprovação, o pagamento é concluído de maneira imediata, e as parcelas são debitadas de acordo com o plano de pagamento escolhido, na conta do cliente.





“Pix Parcelado tem juros”



Resposta: Verdade



O Pix Parcelado opera como um crédito e, como tal, está sujeito a juros. Os valores das taxas aplicadas variam de acordo com o banco, a análise de crédito e o perfil financeiro do cliente. Para quem precisa de uma forma de pagamento flexível, essa pode ser uma solução conveniente, mas é necessário considerar o custo financeiro antes de aderir.



Ao pensar numa compra feita pela internet ou varejo no Pix à vista e no cartão, as lojas normalmente oferecem um valor com desconto para quem paga o preço à vista no Pix. A lógica aqui é a mesma. Mas, em vez do cartão, a compra parcelada no Pix tem um valor final um pouco maior, justamente pelo benefício de poder dividir em mais vezes.





“Com o Pix Parcelado, o valor cai na hora na conta de quem recebe”



Resposta: Verdade



Um dos principais atrativos do Pix Parcelado é que, assim como o Pix comum, ele transfere o valor integral ao recebedor de forma imediata. Dessa forma, o recebedor não precisa esperar pelas parcelas; o pagamento é instantâneo e, para o comprador, o valor é dividido conforme acordado com a instituição financeira.



“Pix Parcelado vai te salvar de apertos financeiros”



Resposta: Depende



Embora o Pix Parcelado seja uma ferramenta útil para situações emergenciais, é preciso cautela. Como qualquer forma de crédito, ele representa um compromisso financeiro, e o uso irresponsável pode gerar endividamento. Para quem precisa de flexibilidade, pode ser uma solução interessante, mas sem um planejamento adequado, os juros acumulados podem pesar no orçamento.



“Pix Parcelado é seguro”



Resposta: Verdade



O Pix Parcelado é seguro e utiliza o mesmo sistema de proteção do Banco Central aplicado ao Pix tradicional. No entanto, é essencial que o usuário escolha instituições financeiras reconhecidas e confiáveis para evitar riscos associados a golpes e fraudes.



“Pix Parcelado pode ser usado para pagar qualquer compra”



Resposta: Depende



Nem todos os estabelecimentos estão habilitados a aceitar o Pix Parcelado, e a disponibilidade depende também das políticas de cada instituição financeira. Antes de realizar uma compra ou contratação de serviços com essa modalidade, é recomendável verificar a aceitação e as condições.



8. "Afinal: o Pix Parcelado vale a pena?"



Com certeza. O Pix parcelado pode ser considerado uma alternativa viável para quem busca flexibilidade no pagamento, especialmente em situações emergenciais. No entanto, como qualquer modalidade de crédito, é essencial ter controle sobre o uso para evitar endividamentos desnecessários. Avaliar as taxas de juros e as condições da instituição é fundamental para garantir que o Pix Parcelado seja realmente uma vantagem.

Em breve o Pix Parcelado estará disponível para todos os clientes da InfinitePay. Essa iniciativa representa uma evolução nas formas de pagamento disponíveis, aumentando a possibilidades de os lojistas impulsionarem suas vendas.