Continuous Testing e qualidade ganham destaque na TI moderna

O desenvolvimento de software tem enfrentado desafios crescentes devido à complexidade dos sistemas e à necessidade de inovações rápidas e constantes. Para lidar com essas questões, práticas como Continuous Testing (CT) e Application Quality Assurance (AQA) têm se destacado por contribuir para a otimização da entrega de software em todas as fases do ciclo de desenvolvimento.

O Continuous Testing permite que as empresas obtenham feedback contínuo sobre a qualidade do código em tempo real, integrando-se aos pipelines de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD). Já o Application Quality Assurance adota uma abordagem mais ampla de garantia de qualidade, contemplando testes funcionais e não funcionais, análises de segurança e práticas corretivas e preventivas.

Continuous Testing: garantia de feedback contínuo

A prática de Continuous Testing atende à necessidade de avaliações constantes durante o desenvolvimento do código. Em contraste com os métodos tradicionais, que realizam testes em fases específicas, o Continuous Testing é contínuo e está diretamente associado ao pipeline de CI/CD, garantindo que cada alteração de código seja testada automaticamente.

O estudo ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services Brazil 2024, realizado com 61 empresas brasileiras, destaca que a adoção dessa prática no Brasil tem resultado em reduções de até 40% no tempo de lançamento de novas funcionalidades, o que permite uma resposta mais ágil às exigências do mercado.

Marcelo Marchi, CEO da Vericode, empresa líder em Continuous Testing no Brasil desde 2023, destaca a importância da automação nesse processo: "A capacidade de entregar software de qualidade com agilidade é um fator crítico para a competitividade. Com Continuous Testing, as empresas ganham flexibilidade e eficiência, ajustando-se rapidamente às mudanças de mercado e às demandas dos clientes."

Application Quality Assurance: qualidade em todas as etapas

Enquanto o Continuous Testing foca na automação e rapidez, o Application Quality Assurance abrange uma visão integral da qualidade, que inclui não apenas a automação de testes, mas também a análise de desempenho e segurança.

Segundo o mesmo estudo acima mencionado, a disciplina de Application Quality Assurance tornou-se fundamental para empresas que desenvolvem aplicações críticas, especialmente em setores como o financeiro e o varejo, que exigem altos níveis de segurança e compliance.

O também estudo ressalta que, ao adotar essa prática, as empresas brasileiras conseguem detectar falhas mais cedo e reduzir custos com correções tardias, garantindo que suas soluções atendam aos mais elevados padrões de desempenho e conformidade.

"O Brasil está passando por uma intensa transformação digital, e práticas como Continuous Testing e Application Quality Assurance estão no centro dessa evolução. Nossa missão é apoiar as empresas brasileiras na adoção dessas práticas, permitindo que compitam globalmente com produtos inovadores e de alta qualidade", comenta Marchi.

O equilíbrio entre automação e qualidade

A combinação de Continuous Testing com Application Quality Assurance oferece uma solução abrangente que equilibra velocidade e qualidade no desenvolvimento de software. Enquanto o Continuous Testing automatiza processos e agiliza a obtenção de feedbacks, o AQA complementa com uma abordagem mais detalhada que garante que os produtos finais mantenham a integridade e segurança necessárias, mesmo sob pressão de prazos curtos.

Marchi reforça: " A integração entre essas práticas proporciona uma vantagem estratégica que possibilita às empresas enfrentar as crescentes demandas do mercado sem sacrificar a qualidade." Essa sinergia entre velocidade e robustez é um diferencial para empresas que buscam se destacar em um cenário de transformação digital contínua.

Velocidade e qualidade

À medida que a transformação digital avança, a interseção entre Continuous Testing e Application Quality Assurance se revela fundamental para o sucesso das empresas no desenvolvimento ágil. A combinação dessas metodologias permite que as organizações equilibrem velocidade e qualidade, entregando software confiável e seguro de maneira contínua. Essa integração já se mostra fundamental para atender à demanda de inovação e assegurar a competitividade em setores que enfrentam constante evolução tecnológica.

A expectativa é que, no futuro, a combinação dessas práticas seja potencializada por tecnologias emergentes, como inteligência artificial e automação avançada, tornando os processos ainda mais eficientes e integrados ao ciclo de desenvolvimento. Para empresas que enfrentam a pressão por entregas mais rápidas, essas inovações não apenas melhoram a agilidade, mas também aumentam a capacidade de resposta às demandas do mercado. A IA, por exemplo, pode aprimorar a análise de dados e a automação de testes preditivos, antecipando possíveis falhas antes mesmo de serem detectadas por processos manuais.