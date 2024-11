Arklok já enviou mais de 36 mil quilos de lixo eletrônico para reciclagem

Tecnologia Há 3 minutos Em Tecnologia Ferramentas de IA turbinam resultados no marketing digital A Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade no marketing digital. Três de cada quatro profissionais da área já usam ao menos uma ferramenta d...

Tecnologia Há 2 horas Em Tecnologia PROMAD apresenta integração com IA dentro do software de gestão jurídica O Integra, software jurídico do PROMAD, integra o ChatGPT ao módulo de Publicações, visando aumentar a produtividade da gestão de intimações dos ad...