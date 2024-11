App de vídeos curtos lança plataforma de e-commerce

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, dá mais um passo importante em sua estratégia de crescimento no Brasil com a estreia do Kwai Shop, sua plataforma de e-commerce. Desde que chegou ao país em 2019, a Kuaishou, empresa controladora do Kwai, já investiu mais de R$ 7 bilhões no mercado brasileiro. Agora, a empresa busca consolidar-se no setor de comércio eletrônico, aproveitando o formato de vídeos curtos e oferecendo uma experiência de compra dentro do app.

Dados recentes do Sebrae mostram que 70% dos pequenos negócios no Brasil já utilizam redes sociais para aumentar sua visibilidade. O Kwai Shop permite que essas empresas não apenas divulguem seus produtos, mas finalizem as vendas e rastreiem os pedidos dentro da plataforma. "O Kwai Shop apresenta um novo recurso para o comércio eletrônico no Brasil ao combinar a força dos vídeos curtos com a praticidade das compras on-line. Nosso foco é oferecer uma plataforma que não só potencialize pequenos negócios, mas também ajude grandes marcas a se conectarem de forma mais direta e engajada com seus consumidores", afirma Ricky Xu, vice-presidente e chefe de plataforma global e comércio eletrônico da Kuaishou International Business.

O Kwai Shop já estava em fase de testes desde o final de 2023 e apresenta números significativos no Brasil, com um aumento de 800% nas ordens diárias de compra em 2024, de acordo com um levantamento interno da empresa. Entre os produtos mais vendidos estão eletrônicos, itens para casa e maquiagens, dentro do catálogo disponível na plataforma de e-commerce. Esse resultado mostra o potencial da plataforma para conectar marcas e consumidores por meio do entretenimento.

Histórias de criadores e marcas brasileiras



A loja Casa Aconchegante, que ingressou no Kwai Shop em dezembro de 2023, apresentou um crescimento de 318% no último trimestre. Vendendo desde utensílios de cozinha até aparelhos eletrônicos, a loja encontrou na plataforma uma maneira de se conectar com consumidores de todo o Brasil, oferecendo produtos como ventiladores portáteis e relógios inteligentes.

Outra história é a DAFU Shop Brasil, que entrou na plataforma em março de 2023 e registrou um aumento de 122% nas vendas no último trimestre. A loja oferece uma variedade de itens, desde escovas de cabelo a dispositivos eletrônicos como caixas de som Bluetooth e TVs Smart Box, mostrando a diversidade de produtos disponíveis no Kwai Shop.

Já a loja Império Cosméticos, focada em produtos de beleza, iniciou suas atividades no marketplace em agosto de 2023. De lá para cá, o pequeno negócio viu suas vendas aumentarem de 40 pedidos por dia para 800 pedidos - um crescimento de 4000%.

Experiência na China impulsiona expectativas para o Brasil

O potencial de crescimento no Brasil é respaldado pelos resultados da Kuaishou no mercado de e-commerce chinês. No segundo trimestre de 2024, o GMV (volume bruto de mercadorias) da Kuaishou na China atingiu RMB 305,3 bilhões (aproximadamente US$ 42 bilhões), representando um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2023. Já entre as principais categorias de vendas no mesmo período estão roupas e sapatos (GMV 13,1 bilhões de RMB), alimentos e bebidas (RMB 6,8 bilhões), beleza e cuidados com a pele (RMB 6,3 bilhões), joias (RMB 4,3 bilhões), e casa (RMB 3,0 bilhões).

Os resultados foram impulsionados pela adoção massiva dos vídeos curtos como principal ferramenta de vendas, além do crescimento de 50% no número médio de comerciantes na plataforma em 2024. Entre as empresas que apostam no e-commerce da Kuaishou estão Audi, Tesla, Nike, Apple, Budweiser, Midea e Florasis.

Um exemplo desse modelo é Mingming, uma criadora de conteúdo na China que usa o Kwai Shop para vender produtos de sua região rural. Em uma única live em agosto deste ano, ela gerou mais de RMB 11 milhões em vendas (cerca de US$ 1,5 milhão). Mingming construiu uma conexão com seus seguidores ao compartilhar a paixão por sua terra natal, e essa relação de confiança e engajamento reflete diretamente nas vendas.

Os exemplos citados mostram o potencial de expansão do Kwai Shop no Brasil e de integração entre o comércio eletrônico e a cultura de consumo digital.



Como funciona o Kwai Shop

Usuários podem explorar os perfis de criadores de conteúdo ou acessar a página inicial do Kwai Shop para descobrir uma ampla variedade de produtos.



A plataforma permite adicionar os produtos ao carrinho de compras diretamente pelos vídeos ao vivo ou pelas páginas dos vendedores no Kwai Shop.



Também é possível acompanhar os pedidos: a plataforma permite o rastreamento dos pedidos em tempo real.



Os usuários têm suporte ao cliente: caso necessitem de ajuda, o Centro de Ajuda do Kwai Shop oferece atendimento e orientações em todas as etapas do processo de compra.



Live Commerce: a força do conteúdo ao vivo nas vendas

Outro diferencial disponível no Kwai Shop é o Live Commerce, um formato que une entretenimento e compras em tempo real, e novos canais de vendas para marcas e pequenos negócios. Em outubro de 2021, o Kwai foi a primeira rede social a realizar livestream e-commerce no Brasil e desde então a plataforma vinha aprimorando e expandindo o recurso.

O Live Commerce, que já movimenta bilhões na China, é uma aposta estratégica do Kwai Shop para o Brasil. Exemplo disso pode ser visto durante a Black Friday de 2023, quando as lives realizadas no Kwai Shop resultaram em mais de R$ 4 milhões em vendas, segundo dados internos da plataforma, demonstrando o poder desse formato.



