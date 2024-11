Synchronoss Renova Parceria com Grande Operadora Francesa

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em plataformas de nuvens pessoais, anunciou hoje a renovação de um contrato de três anos com uma principal operadora francesa. Este provedor de serviços opera uma rede de alta velocidade, fixa e móvel em toda a França e atende mais de 27 milhões de pessoas, empresas, comunidades e operadoras. Com a renovação da parceria, a empresa continuará a oferecer uma variedade de produtos de nuvem de valor agregado com a Synchronoss Personal Cloud.

O Synchronoss Personal Cloud é uma plataforma de marca branca que permite que os provedores de serviços forneçam uma solução de nuvem pessoal de marca para fazer backup, sincronizar e organizar centralmente uma ampla gama de conteúdos e arquivos digitais. Criada especificamente para provedores de serviços, o Synchronoss Personal Cloud oferece uma plataforma de nuvem altamente segura e escalável que integra inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados.

“A expansão da nossa parceria de longa data é uma prova do valor da nossa plataforma de nuvem e do que ela ofereceàbase de assinantes deste provedor em toda a França”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “Estamos empolgados em aprimorar a oferta de nuvem com novos recursos, como Tagging, Backtrack e aprimoramentos de fotos de IA que a operadora francesa usará para impulsionar ainda mais o envolvimento dos assinantes, aumentar o ARPU e reduzir a rotatividade da sua base de assinantes.”

Ao contrário de alguns serviços over-the-top (OTT), o Synchronoss Personal Cloud garante a segurança e a privacidade dos dados. Ele oferece flexibilidade para operadoras e prestadores de serviços selecionarem quais recursos e funcionalidades oferecer aos assinantes como parte de planos hierárquicos, como ofertas básicas, de valor agregado e premium. Como uma solução de marca própria, os provedores de serviços podem monetizar a nuvem de novas maneiras, oferecendo aos assinantes opções de atualização para melhor envolvimento com o conteúdo digital, para reduzir a rotatividade e aumentar a receita média por usuário (ARPU).

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(Nasdaq: SNCR), líder global em soluções pessoais de Nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Explore como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com seu mundo digital em www.synchronoss.com.

