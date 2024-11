Regiões fora do eixo RJ-SP ganham força na Creator Economy

A expansão da Creator Economy no Brasil tem trazido novas oportunidades para criadores de conteúdo em diversas regiões do país. Essa economia emergente transforma conteúdos digitais, como cursos on-line, e-books, podcasts e comunidades, em fontes de renda para pessoas que, muitas vezes, buscam alternativas de independência financeira. Enquanto esse mercado inicialmente estava concentrado nos grandes centros urbanos, hoje ele se espalha por diferentes áreas do Brasil, promovendo a inclusão de empreendedores digitais de cidades com menor população.

Conforme a pesquisa Creators e Negócios de 2024, regiões fora do eixo Rio-São Paulo já representam cerca de 41% desse mercado. O número aumentou 3,97% em relação a 2023, quando alcançou 36,95%. O aumento reforça o potencial que a Creator Economy tem para impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

O setor em outras regiões



O crescimento da Creator Economy no Brasil tem mostrado força em diferentes regiões como o Nordeste e o Sul, impulsionado pela crescente demanda por educação acessível e pelo aumento no consumo de conteúdo digital pós-pandemia. Em 2023, 80 milhões de brasileiros compraram pela internet, em concordância com o NIC.br, na pesquisa TIC Domicílios 2023. No Paraná, esse avanço é evidenciado pelo aumento no número de novos criadores de conteúdo. De acordo com dados de um levantamento interno da Hotmart, empresa global de tecnologia focada no setor, o estado registrou um crescimento de 10% na associação de criadores na plataforma em relação a 2023.

Esse cenário de expansão também é notável em outras partes do Brasil. No Ceará, por exemplo, a Hotmart teve um aumento de mais de 62% no número de novos criadores em 2024, e os novos produtos disponíveis na plataforma apresentaram um aumento superior a 48%, em comparação com o ano anterior.



Na Bahia, a busca por empreender, ensinar e aprender on-line também vem registrando um crescimento notável. Os dados da Hotmart revelam que o número de novos criadores no estado aumentou mais de 11% neste ano. Além disso, o número de produtos disponíveis na plataforma cresceu mais de 9%, enquanto as transações aumentaram 23%.

A Creator Economy como alavanca de mobilidade social

No Brasil, a Creator Economy está se destacando como uma oportunidade promissora para criadores de conteúdo que buscam transformar suas atividades digitais em negócios sustentáveis. Conforme o estudo da YOUPIX em parceria com a Brunch, muitos desses criadores ainda dependem, em grande parte, de contratos de publicidade. Contudo, o crescimento desse setor surge como uma possível alavanca para mobilidade social, oferecendo a chance de que mais pessoas empreendam e alcancem maior estabilidade financeira.

De acordo com a pesquisa, mais de 31% dos creators já geram renda com produtos digitais. Para além de conteúdos criados para atender às necessidades das marcas, esses empreendedores digitais estão estampando a “cara” dos seus próprios negócios, seja ele pequeno ou grande. Isso reflete uma diversificação nas fontes de receita, reduzindo a dependência das redes sociais e abrindo novas possibilidades de monetização.

Alexandre Abramo, diretor de desenvolvimento de mercado da Hotmart, destaca: "A internet e as plataformas digitais estão criando um ambiente propício para que qualquer pessoa possa empreender com flexibilidade e buscar independência financeira. A Creator Economy oferece um caminho viável para quem deseja construir um negócio digital de forma acessível, a partir de conhecimentos e hobbies".

"Hoje, com um celular e uma conexão de internet, é possível começar na Creator Economy. Não é necessária uma infraestrutura complexa, e o produto pode ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Tecnologias acessíveis e plataformas seguras reduzem barreiras e democratizam o acesso ao empreendedorismo e ao conhecimento", finaliza o executivo.