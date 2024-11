Beiersdorf participa de edição da AACD Teleton

A Beiersdorf, casa de NIVEA e Eucerin, apoia novamente a Campanha AACD Teleton, que já começou e terá o programa transmitido pelo SBT nos dias 8 e 9 de novembro. A edição, que vai homenagear o apresentador Silvio Santos, traz como tema “Solidariedade e Gratidão” e tem como meta arrecadar R$ 35 milhões para garantir a continuidade dos atendimentos especializados em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência (PcD), buscando promover maior autonomia e qualidade de vida para os pacientes da AACD.

Esse é o quarto ano da jornada de propósito Cuidado Além da Pele, levando a quem mais precisa. Há um trabalho interno na Beiersdorf para envolver as pessoas colaboradoras em temas de diversidade, equidade e inclusão. Internamente, para potencializar o compromisso, a companhia atua com grupos de afinidade formados por pessoas colaboradoras voluntárias de diversas áreas que compartilham interesses em comum e trazem iniciativas para transformar e acelerar a atuação da companhia e que são uma parte crucial da estratégia de inclusão. Quando se fala na causa de pessoas com deficiência, o grupo Diver+gente tem o propósito de trazer um olhar especial para essa pauta, visando promover um ambiente onde todos possam se desenvolver e aprender a respeito por meio de projetos, talks e rodas de letramento.

A Beiersdorf é parceira da AACD há 12 anos e já doou R$ 10 milhões até o momento, viabilizando cerca de 82 mil atendimentos de reabilitação física, que contemplam tratamento multidisciplinar, humanizado e personalizado para cada paciente da instituição. A companhia ainda apoia projetos de outras organizações do terceiro setor para beneficiar mulheres negras de regiões periféricas, meninas em situação de vulnerabilidade e a comunidade LGBTQIA+, com um olhar para a população trans. Além da AACD, neste ano, quatro organizações serão apoiadas com quatro projetos que irão atuar nos pilares de empreendedorismo, empregabilidade e infância, beneficiando cerca de 72 mil pessoas.

Para a executiva Ligia Annunziato, head de Sustentabilidade, Diversidade, Equidade & Inclusão da Beiersdorf, casa de NIVEA e Eucerin, "apoiamos a Campanha AACD Teleton há mais de uma década, o que nos permite reforçar o compromisso que temos com a transformação social e com o nosso propósito Cuidado Além da Pele”.

O superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito, destaca que ''a parceria com a Beiersdorf é um compromisso com a causa da pessoa com deficiência física. A AACD representa o S do ESG e essa união de forças promove um impacto social que vai muito além da viabilização do nosso trabalho, uma vez que a reabilitação é ponto de partida para que os nossos pacientes sejam incluídos na sociedade e tenham acesso à educação, emprego e outros direitos essenciais".

Vale ressaltar que a empresa estará presente em um momento do programa televisivo no sábado (09/11).

Diversidade e inclusão de dentro para fora

Além de sua parceria com a AACD, a Beiersdorf ainda desenvolve diversas iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. Na fábrica, um exemplo é o projeto 'Care Beyond Voice' em que, em parceria com o Instituto Phala, foram integrados dez colaboradores com deficiência auditiva à operação. Para recebê-los, foram oferecidos treinamentos de Libras para todos os profissionais da planta, para que pudessem desempenhar suas funções com plena autonomia.

Externamente, a companhia também se associa à Egalite, uma organização especializada em projetos de empregabilidade para pessoas com deficiência, participando ainda de eventos como a Inclui PcD, feira de empregabilidade voltada para pessoas com deficiência.

Maratona televisiva do bem

A Campanha AACD Teleton tem a meta de arrecadar R$ 35 milhões para garantir a continuidade dos atendimentos nas unidades da AACD no Brasil. O montante também será investido no custeio do trabalho de profissionais qualificados e tecnologias que contribuem para o processo de reabilitação, sendo o ponto de partida para a inclusão dos pacientes na sociedade.

Entre as atrações já confirmadas estão Fátima Bernardes, Lauana Prado, Tom Cavalcante e Zezé Di Camargo, além de dezenas de artistas e influenciadores digitais que subirão ao palco para falar do trabalho da AACD.

Meios de doação

Duas chaves Pix estão disponíveis para doação de qualquer valor: [email protected] e (11) 9 4311-0144. Também é possível contribuir por meio do site do Teleton e por telefone: 0500 12345 05, para doar R$ 5; 0500 12345 20, para doar R$ 20; e 0500 12345 40, para doar R$ 40. Outra opção é doar através da BIA, inteligência artificial do Bradesco.