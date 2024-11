Autor A. R. dos Santos lança livro de poesia sobre a fauna

O autor A. R. dos Santos está lançado uma obra para leitores de todas as idades com o livro “Um Pouco de Fauna em Versos”, pela Editora Viseu. Através dos seus poemas, Adão homenageia diferentes animais, desde criaturas comuns do cotidiano até espécies mais exóticas, com uma visão bem-humorada e divertida.

O autor revela que a ideia para escrever o livro surgiu naturalmente, enquanto ele escrevia como passatempo. "Eu comecei a escrever para me divertir, sem compromisso. Quando percebi, já tinha o suficiente para compor um livro inteiro", disse Adão.

Com experiência na escrita de contos e romances, explica que o processo de criação dos poemas foi leve e descontraído, focado no prazer de compor e não na rigidez de um processo técnico. "Escrevi como as ideias se apresentavam para mim, sem premeditação", comentou.

A leitura dos versos de Santos refletem sua curiosidade de longa data pelos detalhes da fauna e pela poesia como forma de expressão artística. Com influências de autores como Rubem Braga e Mario Quintana, ele cria uma série de poemas que destaca a diversidade dos animais, mas também tem o objetivo de fazer refletir sobre a importância da preservação das espécies e do equilíbrio ambiental. "Embora algumas pessoas digam que o livro é didático, o meu objetivo é divertir", esclarece o autor.

O Livro “Um Pouco de Fauna em Versos” tem o objetivo de se destacar por sua simplicidade na construção da escrita mas também por sua universalidade. O autor espera que suas palavras cativem leitores de todas as idades e formações. "Não importa o grau de escolaridade, a faixa etária ou a classe social, todos podem se divertir com essas poesias", afirma o autor.

A narrativa tem o objetivo de oferecer uma leitura leve e agradável, com a ideia de proporcionar ao público um olhar mais afetuoso e lúdico sobre o reino animal.

Para aqueles que buscam uma leitura que une poesia, natureza e leveza, “Um Pouco de Fauna em Versos” se apresenta como possibilidade de escolha. O Livro de A.R. Soares tem previsão de lançamento para o mês de novembro.