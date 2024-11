Hospital Santo Antônio receberá R$ 5 milhões do Programa Avançar Mais na Saude

A Presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks, e o Assessor Administrativo, Leonardo Hartk, estão presentes no Palácio Piratini, em Porto Alegre, participando de uma importante cerimônia ao lado do Governador Eduardo Leite e da Secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann.

Na ocasião, foi lançado o programa Avançar Mais na Saúde - Etapa 2, que destinará 5 milhões de reais para o nosso hospital! Esse investimento será direcionado para a aquisição de novos equipamentos e para a reestruturação de áreas essenciais, como maternidade, pediatria, centro cirúrgico, imagenologia, urgência e emergência.

Essa é uma grande conquista para a nossa comunidade e para toda a região, que se beneficiará diretamente da melhoria dos serviços e da qualidade dos equipamentos. Seguimos firmes no compromisso de oferecer saúde de excelência para todos.