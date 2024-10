Parcelamento via boleto facilita fluxo de caixa de clínicas

No Brasil, clínicas estéticas e odontológicas enfrentam desafios financeiros relacionados ao fluxo de caixa, principalmente em tratamentos de maior valor. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais relevante para essas clínicas a implementação de soluções de pagamento flexíveis, que podem facilitar o acesso dos pacientes a tratamentos e serviços de estética de forma acessível e prática. O parcelamento via boleto bancário, por exemplo, permite que os pacientes dividam o pagamento em parcelas, enquanto as clínicas recebem o valor integral à vista, contribuindo para uma administração financeira mais estável e eficiente.

Esse modelo de pagamento, que tem sido utilizado em diversas clínicas pelo país, equilibra as necessidades financeiras tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Segundo Dr. João Silva, diretor de uma clínica odontológica em São Paulo, “O parcelamento via boleto tem sido fundamental para manter o equilíbrio financeiro e proporcionar acesso a tratamentos de maior valor para nossos pacientes, que de outra forma poderiam não ter condições de realizar o tratamento."

A adoção do parcelamento via boleto bancário permite que as clínicas aumentem sua capacidade de reinvestimento, promovendo a expansão das operações e a melhoria dos serviços oferecidos. De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Clínicas de Estética (ABCDE), a flexibilidade de pagamento contribui para a acessibilidade dos tratamentos, ampliando o acesso para uma parcela maior da população.

Além dos benefícios financeiros, a adoção do parcelamento via boleto ajuda as clínicas a evitar a perda de vendas, especialmente em tratamentos de maior valor, que muitas vezes não são acessíveis de forma imediata para os pacientes. Um estudo da fintech Finanzero apontou que 2% dos empréstimos no Brasil em 2023 foram destinados a procedimentos estéticos, o que reflete a alta demanda por esses tratamentos e a busca por soluções financeiras mais acessíveis. Ao oferecer essa modalidade de pagamento, as clínicas conseguem captar uma base maior de clientes que, de outra forma, poderiam postergar ou desistir dos tratamentos por questões financeiras. Isso contribui para uma maior satisfação dos pacientes e um crescimento constante da clínica, em um setor que cresce significativamente. Hoje, o Brasil já é o terceiro maior mercado de estética do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China, com um aumento de 50% em procedimentos como a harmonização facial.