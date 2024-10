KFNCCC Um Líder Regional em Tratamento de Câncer Pediátrico

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- No centro dos esforços médicos avançados em oncologia pediátrica no Reino, o King Fahad National Centre for Children's Cancer (KFNCCC), afiliado ao King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), é uma instituição de saúde única na Arábia Saudita e no Oriente Médio. Desde a sua fundação em 1997 quando passou a ser um foco de esperança e inovação médica, operando dentro de um ambiente terapêutico abrangente que combina cuidados clínicos avançados e pesquisa especializada, o centro tem por objetivo fornecer tratamento para mais de 500 novos casos anualmente, realizando 150 transplantes de células-tronco a cada ano, alcançando excelência qualitativa na utilização das mais recentes técnicas e tecnologias de tratamento, tendo resultados comparáveis às principais instituições médicas de todo o mundo.

O programa de Transplante Pediátrico de Células-Tronco (SCT) do centro é líder da região com a realização de cerca de 150 transplantes todos os anos. Nas últimas duas décadas, o centro realizou mais de 3.162 transplantes, dos quais 24% foram realizados através de métodos alternativos, seja de doadores não aparentados, transplantes haploidênticos de parentes ou através do sangue do cordão umbilical, oferecendo soluções médicas inovadoras para crianças sem um doador familiar compatível. Isso representa uma tábua de salvação para crianças que sofrem de condições anteriormente incuráveis, como leucemia, insuficiência da medula óssea e distúrbios genéticos. Com este tratamento complexo na Arábia Saudita, o centro tornou-o acessível às crianças sauditas e do CCG, reduzindo a necessidade de viagens médicas para outros países.

Com o seu constante esforço de oferecer tratamentos avançados dentro do Reino, o centro introduziu com sucesso a terapia avançada de engenharia de células T para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda, com aproximadamente 30 pacientes tratados nos últimos quatro anos. Desde 2019, o centro também tratou 31 casos de retinoblastoma com o seu programa de quimioterapia intra-arterial, em colaboração com o King Khaled Eye Specialist Hospital. Além disso, o centrou tratou quatro casos de neuroblastoma de alto risco com radioterapia desde 2020. Essas conquistas refletem o compromisso do centro em fornecer assistência médica abrangente a crianças com doenças complexas.

Os resultados alcançados do centro são extraordinários, com uma taxa de sobrevida de 90% para pacientes com leucemia linfoblástica e de 95% para pacientes com nefroblastoma. A taxa de sobrevida global para pacientes com vários tumores é de 88%, demonstrando a qualidade do atendimento prestado e a esperança proporcionada aos pacientes e suas famílias que passam a ter a possibilidade de superar doenças complexas e retornaràvida normal.

O KFNCCC integra cuidados clínicos avançados com pesquisas especializadas em um ambiente abrangente, permitindo a aplicação direta e eficaz dos mais recentes métodos de tratamento. Apoiado por uma extensa rede de parcerias internacionais de prestígio, incluindo com o Children's Oncology Group (COG), Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) e European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), o centro oferece aos pacientes acesso aos mais recentes tratamentos e ensaios clínicos, reforçando sua posição como referência médica mundial em atendimento oncológico pediátrico.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em [email protected].

