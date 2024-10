Inovação: Dataside premia case de IA no setor jurídico

O Data & AI for Business, evento organizado pela Dataside, consultoria focada em dados e IA para negócios, premiou um dos cases mais inovadores entre os anos de 2023 e 2024 no setor jurídico. A premiação aconteceu na última edição do evento, que reuniu especialistas e líderes empresariais, na Microsoft-SP, para discutir as principais tendências em inteligência artificial e dados no ambiente corporativo. O case vencedor, que aplicou IA generativa no fluxo de trabalho jurídico da Machado Meyer, destacou-se pela eficiência operacional e conformidade com normas de segurança.

evento , que está em sua sexta edição, vai acontecer novamente no próximo dia 8 de novembro, na Casa Lide, na avenida Faria Lima em São Paulo - SP, e contará com 100 convidados, reunindo um público selecionado de c-levels empresariais, como CIOs, CEOs e Diretores Estratégicos de Negócios. Os participantes terão acesso a painéis exclusivos sobre inovações tecnológicas e cases de uso prático de IA e dados, refletindo as principais tendências de mercado observadas ao longo do ano.

Impacto do Data & AI for Business no mercado corporativo

O Data & AI for Business, evento que conta com a parceria da Microsoft e da Databricks, conecta líderes de alto nível com o objetivo de explorar as aplicações da inteligência artificial e dos dados no ambiente corporativo.

Por meio de painéis, discussões e apresentações de cases de sucesso, o evento oferece uma visão detalhada das inovações que estão moldando o futuro dos negócios, destacando como uma estratégia de dados bem elaborada pode ser aplicada para otimizar operações e transformar modelos de negócios e estar junto à inovação. Um dos principais objetivos do evento é incentivar a adoção estratégica da IA, indo além das operações diárias e promovendo sua utilização como um motor de inovação.

Leticia Carvalho, diretora do time comercial e de marketing da Dataside, ressalta que o Data & AI for Business oferece uma oportunidade única para as empresas compartilharem experiências e observarem na prática como a inteligência artificial pode impactar a eficiência e a transformação empresarial. "O evento permite que as empresas visualizem o impacto real da IA, não apenas em termos de aumento de produtividade, mas na forma como elas podem se reposicionar no mercado e conquistar vantagens competitivas", afirma.

Além disso, o evento promove a discussão de práticas responsáveis, ajudando as empresas a superar os desafios éticos e técnicos na implementação de IA de forma segura e sustentável. Leticia reforça que a troca de experiências e conhecimento durante o Data & AI for Business é essencial para que as empresas se inspirem e desenvolvam estratégias mais assertivas na adoção dessas tecnologias.

Reconhecimento de lideranças inovadoras no prêmio Data & AI Leader

O ponto alto do Data & AI for Business é a entrega do prêmio Data & AI Leader, que reconhece as lideranças empresariais mais inovadoras no uso de inteligência artificial e dados. Em 2023, o case vencedor foi a solução desenvolvida em parceria entre a Dataside e o escritório de advocacia Machado Meyer, que aplicou IA generativa no setor jurídico. O projeto se destacou pela automação de processos operacionais complexos, como a revisão de documentos, garantindo ao mesmo tempo total conformidade com as rigorosas normas de segurança do setor.

Ao ser questionada sobre o papel do evento na promoção de casos como esse, Leticia Carvalho destacou a importância do ambiente de networking e troca de conhecimentos oferecido pelo Data & AI for Business. "O evento conecta líderes e especialistas para discutir cases reais, como o projeto com o Machado Meyer. Isso inspira outras empresas a adotarem IA de forma estratégica e eficiente, promovendo uma verdadeira transformação nos negócios", afirmou Leticia. De acordo com a mesma, o compartilhamento de experiências concretas ajuda a difundir práticas inovadoras, demonstrando como a inteligência artificial pode trazer vantagens competitivas em diversos setores, inclusive nos mais tradicionais e regulamentados.

Com iniciativas como o prêmio Data & AI Leader, o evento reforça seu compromisso em impulsionar a transformação digital, promovendo o uso responsável e eficiente de IA em diversas indústrias.